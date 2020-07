Edegems burgemeester Metsu pleit voor openhouden fitnesscentra na strengere maatregelen Sander Bral

28 juli 2020

14u18 22 Edegem Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) vindt dat zijn inwoners de dupe worden van Antwerpenaren buiten zijn gemeente die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. De verplichte avondklok in zijn dorp vindt hij draconisch en ook het sluiten van alle fitnesscentra kan op weinig bijval rekenen. “Cafés blijven open maar sportcentra moeten sluiten? Dat is de boutade die momenteel mijn mailbox domineert.”

Om de tweede coronagolf in Antwerpen en randgemeenten af te vlakken, voerde het provinciebestuur maandagavond drastische verstrengingen van de coronamaatregelen in. Ook in Edegem geldt er nog minstens vier weken een avondklok tussen 23.30 en 6 uur, moeten horecazaken sluiten om 23 uur en wordt mondmaskerdracht verplicht in de publieke ruimte. Ook zijn er verdere restricties rond sporten, worden alle evenementen in juli en augustus geannuleerd en moeten alle feestzalen en fitnesscentra terug sluiten.

Vooral dat laatste stuit burgemeester Koen Metsu (N-VA) tegen de borst. Dinsdagnamiddag houdt hij met andere burgemeesters uit de Antwerpse rand een overleg met gouverneur Cathy Berx. “We begrijpen dat bepaalde doelgroepen en dus ook bepaalde spelers binnen sectoren zich niet aan de regels houden”, benadrukt Metsu. “Zij dienen uiteraard gepenaliseerd of onmiddellijk gesloten te worden. Wel betreur ik dat gans de provincie nu slachtoffer wordt van bepaalde wanpraktijken”

Slechte leerlingen

“Edegem heeft twee grote fitnesscentra die zich perfect in regel stellen met alle gevraagd maatregelen. Wij nodigen de gouverneur en haar diensten uit die zo snel mogelijk te komen bezoeken en inspecteren. Eén van onze fitnesscentra kreeg te kampen met een covid-positieve lesgever. Hij was besmet geraakt op zijn werk in Antwerpen centrum. Nooit kwam hij in contact met collega-trainers of sporters en alle testen zijn er tot op heden dan ook negatief. Wij pleiten dus om onze fitnesscentra toch open te houden, hetzij met strenge controles. Haal de slechte leerlingen eruit maar straf niet elke zaak die zich aan de regels houdt. Hopelijk kan de gouverneur deze nogal starre regel herzien. Cafés mogen open blijven maar fitnesscentra niet? Bizar.”

Daarnaast heeft Metsu ook vragen in verband met het afschaffen van alle evenementen. “Wij hebben in Fort 5 coronaveilige wandelingen van een toneelgezelschap gepland. Is dat ook een evenement? Moeten we zulke initiatieven ook gaan annuleren of uitstellen?”

Mondmaskerplicht

Over het handhaven van de regels is Metsu duidelijk. “Hoewel ik de avondklok persoonlijk een erg verregaande en buitenproportionele ingreep vindt, zal onze politie zich uiteraard houden aan de opgelegde voorschriften van de gouverneur. Ook mondmaskerplicht in het publieke domein, een regel waar ik me wel in kan vinden, zal gecontroleerd worden. Voor joggers en fietsers heb ik het volgende advies: zie dat je altijd een mondmasker op zak hebt als je in de buurt komt van andere mensen. Als je bijvoorbeeld helemaal alleen op de Finse piste loopt, hoef je het van mij niet te dragen.”

Tijdens de eerste coronagolf pleitte Metsu ook al voor het heropenen van containerparken, de Edegemse burgemeester en federaal parlementslid kon zijn slag toen thuishalen.