Edegems bestuur licht meerjarenplan verder toe, oppositie spreekt van “cynisme troef” Sander Bral

18 december 2019

20u53 0 Edegem Het omstreden meerjarenplan van Edegem werd, na de goedkeuring op Het omstreden meerjarenplan van Edegem werd, na de goedkeuring op een alweer woelige gemeenteraad maandag , woensdagmiddag ook officieel voorgesteld door burgemeester en schepenen. Vooruitziendheid, duurzaamheid en veiligheid vormen volgens het bestuur samen de rode draad van het plan. De oppositie verzet zich nog steeds hevig tegen de plannen, waarin bespaar wordt op gemeentepersoneel: “N-VA deelt ontslagen uit alsof het kerstcadeautjes zijn.”

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) en de schepenen van Edegem hebben woensdagnamiddag het strategisch meerjarenplan verder toegelicht. Maandagavond werd het plan goedgekeurd door de N-VA-meerderheid op de gemeenteraad. Alle oppositiepartijen stemden tegen. Voor aanvang van de gemeenteraad hielden vakbonden en gemeentepersoneel een protestactie tegen het meerjarenplan. Daarin is namelijk de privatisering van verschillende gemeentediensten in opgenomen waardoor 93 jobs op de helling staan.

“Er zijn duidelijk keuzes gemaakt die ons naar een gezondere financiële situatie leiden met nog steeds een fijne leefomgeving”, herhaalt burgemeester Metsu al sinds de bekendmaking van de besparingsplannen midden november.

“Slachtbank”

Oppositiepartij Groen reageert nogmaals verbolgen op het meerjarenplan. “De dag na de gemeenteraad is het bestuur begonnen met haar ontslagronde, nog voor er één externe partner is aangesteld, nog voor er één definitieve prijs gekend is, wordt het personeel al naar de slachtbank geleid en krijgen ze net voor de kerstperiode het verdicht of ze mogen blijven.”

“We zijn verbijsterd door de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat”, gaat Groen verder. “Geen enkele schepen deed zijn of haar mond open op de gemeenteraad. Maar vandaag, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen, ontslagen uitdelen alsof het kerstcadeautjes zijn, beginnen de schepenen de pers toe te spreken over een ‘warme gemeente’ en een ‘duurzaam beleid’. Cynisme troef.”

De drie principes in het meerjarenplan staan hieronder beschreven.

“Principe 1: vooruitziendheid”

“Als lokaal bestuur moet je in de eerste plaats een goede huisvader zijn”, benadrukt Albert Follens (N-VA), schepen voor financiën. “We konden dus niet anders dan ons beleid afstemmen op wat financieel haalbaar is. We blijven onze kerntaken wel zo efficiënt en klantvriendelijk als mogelijk uitvoeren, met een constante focus op verbetering. Dat zijn we aan alle Edegemnaren verplicht. Daarbij hoeven we niet per se alles zels te doen. Als externe partners kwalitatief en voordelig zijn, kunnen we met hen samenwerken. Dankzij de keuzes die we maken, zorgen we ervoor dat onze inwoners de rekening niet gepresenteerd krijgen via verhoogde belastingen. De aanvullende personenbelasting en opcentiemen gaan de komende jaren dus niet stijgen.”

“Principe 2: duurzaamheid”

Onlangs kreeg Edegem nog een certificaat voor één van de meest duurzame gemeentes van Vlaanderen. “We blijven ons engageren om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties”, zegt Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor duurzame ontwikkeling. “Daarbij slaan we de duurzame weg ins als dat ook de levenskwaliteit verhoogt. Als lokaal bestuur beseffen we dat dat begrip veel ruimer is dan enkel ecologie, we focussen evenzeer op economische en sociale aspecten. Duurzaamheid zit vanaf heden in het achterhoofd bij elke beslissing die gemaakt wordt.”

“Principe 3: veiligheid”

“Onze inwoners geven aan dat ze zich zelden onveilig voelen, toch moeten we waakzaam blijven voor de verschuiving van grootstedelijke criminaliteit naar onze gemeente”, zegt burgemeester Metsu, die bevoegd is over veiligheid. “Want dat is een trend die we in andere gemeente zien. We gaan voor een veiligheidsbeleid in samenwerking met alle partners en met een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen. Daarbij zetten we onder meer in op gemeenschapsgerichte politiezorg, wijkwerking, meer camera’s en meer blauw op straat. Tegenover alle vormen van overlast voeren we een lik-op-stukbeleid.”

Naast de drie basisprincipes schuift N-VA ook zes beleidsdoelstellingen naar voren. Ontdek ze hieronder zoals beschreven door Metsu en schepenen Brigitte Vermeulen-Goris, Koen Michiels, Birre Timmermans en Sofie De Leeuw.

Een warme gemeenschap

“Elke burger moet zich in Edegem thuis voelen. Daarom wil het lokaal bestuur naast zijn kerntaken ook een informerende en activerende rol spelen”, vertelt schepen voor lokaal sociaal beleid Brigitte Vermeulen-Goris. “Actieve senioren sporen we aan om tijdig hun woningen aan te passen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. We zetten ook in op brede voetpaden, goede straatverlichting, zitbankjes, enz. Daarnaast stimuleren we wijk-, buurt- en straatinitiatieven om ons sociaal weefsel te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Via taalonderwijs, toeleiding naar werk, sociale contacten, begeleiding op maat … stimuleren we nieuwkomers om zich snel en goed te integreren.

Binnen deze doelstelling zoekt het lokaal bestuur ook naar oplossingen om te toenemende vraag naar het succesvolle Initiatief Buitenschoolse Opvang op te vangen. Bijvoorbeeld door een derde IBO-opvanglocatie te openen. Investeren in de gemeenteschool scholen meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden geven om te zorgen dat kwetsbare kinderen niet uit de boot vallen zijn minstens even belangrijke acties.

Een sterk ruimtelijk beleid

Op het levendige, groene karakter van onze gemeente blijft Edegem inzetten. Net als op lokaal ondernemerschap, onze handelskern en ons toeristisch erfgoed. Via een nieuwe bouwcode zal het lokaal bestuur bepalen hoe men in de toekomst in Edegem kan bouwen. Bijzondere aandacht gaat naar opvang van hemelwater, vergroening en ontharding. “Onze handelskern willen we opwaarderen. We werken daarvoor een ‘octopusmodel’ uit met het handelscentrum als kern. Dat betekent dat bepaalde handelszaken die buiten het centrum vallen (de ‘tentakels’) extra aandacht genieten. Het binnenfort van Fort 5 bouwen we uit tot een creatieve, innovatieve hub voor bijvoorbeeld ecostarters, kunstenaars en co- workers”, voegt Metsu, bevoegd voor ondernemen daar nog aan toe.

Een verbindend, uitgebreid vrijetijdsaanbod

“Een uitgebreid vrijetijdsaanbod in je buurt hebben: da’s pas een luxe. In Edegem vind je al heel wat, maar uiteraard willen we nog beter doen,” licht schepen Koen Michiels toe. “Kruispunt, de vrijetijdssite in het centrum, willen we zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk maken. Verwacht je aan activiteiten waar iedereen de nodige informatie, gesprekken, rust en ontspanning vindt. Er komt ook een toeristisch aanspreekpunt. We investeren in de bibliotheek binnen het VTC en in een mooie tuin die aansluit op Huis Hellemans. Verder zoeken we ook uit of het mogelijk is om de Sint-Antoniuskerk meer en meer te gebruiken als kunst- en podiumzaal. Voor een passende viering in 2023 van het 850-jarig bestaan van Edegem richten we een coördinatieraad op. Voor de uitbating van Hangar 27 zoeken we een externe partner. De focus ligt op een bredere en meer talrijke invulling.”

Een nette en goed onderhouden gemeente

Een proper en goed onderhouden openbaar domein is de basis voor een veilige en aangename samenleving. Daarom investeert het lokaal bestuur in goede en veilige voetpaden met aandacht voor alle weggebruikers (rolstoelen, kinderwagens, rollators …) en wil ze zorgen voor meer en betere fietspaden, fietsstallingen en fietsboxen. De verdere aanleg van het netwerk van trage wegen zorgt voor veilige en gezondere fiets- en wandelroutes. Camera’s en innovatieve oplossingen moeten leiden tot minder zwerfvuil en sluikstort. Daarnaast stimuleren we schoolprojecten die kinderen leren sorteren en sensibiliseren we elke inwoner om zijn hoeveelheid afval te verminderen. We onderzoeken ook maatregelen zoals wekelijkse ophaling van het restafval in de zomermaanden, grotere groencontainers en de invoering van roze zakken.

Mobiliteit op maat

Edegem heeft zowel een vlotte verkeersdoorstroming als verkeersveilige woonbuurten op maat van fietsers en voetgangers. Toch kan het nog beter”, zegt schepen voor mobiliteit Birre Timmermans. “Via een breed gedragen participatietraject willen we bekijken hoe we de mobiliteitsknoop en parkeerdruk op de sportsite Kattenbroek gaan oplossen. We blijven pleiten ook voor een nieuwe verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei, om de wijk Buizegem te ontlasten. We stappen in het fietsdeelproject dat wordt uitgerold door de vervoersregio Antwerpen en we onderzoeken school- en fietsstraten op tal van locaties als een ernstig alternatief. Zo willen we meer schoolgaande jeugd op de fiets krijgen.”

Erfgoed en eigen patrimonium om trots op te zijn

“In ons patrimonium hebben we - terecht - al veel geïnvesteerd”, voegt bevoegde schepen Sofie De leeuw toe. “Nu willen we van ons erfgoed ook een sterk merk maken, want onze historische gebouwen, sites en landschappen blijven het verhaal vertellen van onze gemeente. We werken verder aan de restauratie en toegankelijkheid van Hof Ter Linden. Toevallig werd een fraaie collectie kantwerk gevonden in het kasteel. Die willen we tentoonstellen voor het grote publiek.”

“Fort 5 mag rekenen op de nodige onderhoud-, renovatie- en vervangingswerken. Zoveel mogelijk met subsidies van hogere overheden. Ook de best mogelijke invulling van alle gebouwen in het fort onderzoeken we. Voorts creëren we een volwaardige toegang op de kruising van het Kerkplein en de Parklaan. We bekijken ook of het nog zin heeft om vier kerken te hebben met een louter parochiale en religieuze functie. Een multifunctionele invulling beantwoordt misschien beter aan de noden van onze gemeenschap.”