Exclusief voor abonnees Edegems bestuur bespaart op gemeentepersoneel: “Gedwongen afscheid helaas mogelijk” Sander Bral

12 november 2019

16u38 2 Edegem Het lokaal bestuur van Edegem heeft dinsdagmiddag een bericht verspreid over de toekomstplannen voor de gemeente. Het bestuur spreekt zelf van een zuinig, verantwoord en vooruitziend beleid. Het komt erop neer dat er vooral bespaard zal worden op gemeentepersoneel. “Het gedwongen afscheid van enkele medewerkers dringt zich op als er geen andere maatregelen mogelijk blijken.”

“Om te blijven investeren in onze prachtige gemeente is het noodzakelijk de boeg ernstig om te gooien”, klinkt het in de eerste alinea van de tekst van het N-VA-bestuur. “We kiezen er resoluut voor de belastingen niet te verhogen maar gezien de financiële uitdagingen in te zetten op het verminderen van de exploitatie-uitgaven. Daarbij zoeken we naar de beste manier om kwalitatieve dienstverlening te blijven aanbieden tegen lagere kosten.”

