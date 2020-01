Edegemnaar zwaargewond na crash op Mechelsesteenweg Sander Bral

15 januari 2020

11u32 0 Edegem Aan de Mechelse Steenweg ter hoogte van het filiaal van speelgoedwinkelketen Fun deed zich in de nacht van dinsdag op woensdag een ernstig verkeersongeval voor. Een bestuurder van een personenwagen reed in op een geparkeerde vrachtwagen met oplegger. De chauffeur raakte zwaargewond.

Het ongeval deed zich voor in de richting van Mortsel. De man uit Edegem reed in op de oplegger van de vrachtauto, zijn wagen plooide volledig onder het gevaarte. Het slachtoffer raakte gekneld achter zijn stuur en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend en werd met ernstige verwondingen naar het universitair ziekenhuis gebracht in Edegem.

De politie onderzoekt wat er is misgelopen. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was de baan versperd.