Edegem stelt nieuw logo voor: “Klaar voor de toekomst, mét respect voor het verleden” Sander Bral

30 augustus 2019

17u01 0 Edegem Na bijna twintig jaar stelt het Edegemse gemeentebestuur een nieuw logo en huisstijl voor, het nieuwe uitgangsbord van de gemeente en het OCMW, die sinds begin dit jaar één organisatie vormen. “Het nieuwe logo straalt uit waar Edegem voor staat. Klaar voor de toekomst, met respect voor onze geschiedenis.”

Het vorige logo van de gemeente dateert al van 1 januari 2000. Grafisch ontwerper Paul Nauwelaerts van de communicatiedienst van de gemeente mocht zich aan het nieuwe logo zetten. “Het was bijna een erezaak om deze opdracht zelf te doen en niet uit te besteden”, zegt Paul. “Ik heb er dan ook extra werk in gestopt. Het nieuwe logo moest voor de volle honderd percent passen bij waar Edegem voor staat. De basis legde ik samen met de burgemeester, schepenen en algemeen directeur in een brainstormsessie op zoek naar het imago en de identiteit van onze gemeente. Dat we allemaal op dezelfde golflengte zaten, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het geslaagde resultaat. Al geef ik toe dat mijn mening gekleurd kan zijn”, lacht Paul.

Veranderend bestuur

“Het nieuwe logo is het logische gevolg van een sterk veranderend bestuur de laatste jaren”, vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan. “We werken in een eigentijds gemeentehuis met een moderne bedrijfsvoering, ons nieuw vrijetijdscentrum is in aanbouw, het Huis van het Kind kent een nieuwe dynamiek en sinds dit jaar spreken gemeente en OCMW met één stem. Die moderne, nieuwe, geïntegreerde werking willen we onder één duidelijke vlag zetten.”

Thuisgevoel

In het logo is de baseline ‘meer dan een thuis’ verwerkt. “In alle klantenbevragingen die we in het verleden al deden bleek het ‘thuisgevoel’ van de Edegemnaren een constante”, zegt Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA), schepen voor lokaal sociaal beleid. “Onze inwoners wonen hier graag, ze appreciëren de rust, het buurtgevoel en de groene omgeving maar tegelijkertijd heerst er een enorme dynamiek met een bloeiend verenigingsleven en evenementen die het hele dorp op de been kunnen brengen.”

Zonneblussers

In het nieuwe logo zitten heel wat elementen van de gemeente verwerkt. De grote E van Edegem als duidelijkste verwijzing, is bewust schuin en dynamisch geplaatst met een pijl richting de toekomst. De schildvorm van het logo is een link naar de heraldiek van Edegem, het verleden met kastelen en legenden in een vertrouwde omgeving. De drie stralen bovenaan verwijzen naar de legende van de zonneblussers, die ook in het vorige logo verwerkt zat.

Edegemnaren worden sinds de tweede helft van de negentiende eeuw spottend ‘zonneblussers’ genoemd omdat de dorpelingen toen in rep en roer met emmers en ladders richting een vermeende woningbrand trokken om die te gaan blussen. De brand bleek echter de reflectie van de ondergaande zon te zijn op de ramen van het pand. Zoals wel vaker werd die spotnaam ter harte genomen door de bevolking zelf en de rest is geschiedenis.