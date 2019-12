Edegem springt voor kankerpatiënt Akram (16) Ben Conaerts

29 december 2019

17u36 0 Edegem De sporthal van Edegem vormde zondag het decor van het springkastelenfestijn ‘Edegem Springt’. De opbrengst is bestemd voor Akram Johnson, een 16-jarige jongen uit Deurne die door kanker is getroffen.

Sporthal Den Willecom werd zondag ingepalmd door een vijftal springkastelen. Drie uur lang konden kinderen van 3 tot 16 jaar er zich al springend gaan uitleven. Wie liever met de voeten op de grond bleef, kon dansen, sumoworstelen of judo uitproberen. De organisatie van het springkastelenfestijn was onder meer in handen van de gemeentelijke sportdienst en de uitbaters van de cafetaria. Zij hoopten met het evenement zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen voor hun poetsvrouw Souad.

“Souad is al jarenlang werkzaam als poetsvrouw in Den Willecom”, klinkt het. “Haar zoon Akram kreeg drie jaar geleden de diagnose van maagkanker. Na meer dan een jaar behandeling met chemokuur, was hij daarvan hersteld. Nu is Akram getroffen door een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Er wacht hem een zware behandeling, die Souad als alleenstaande vrouw met vijf kinderen onmogelijk zelf betalen. Daarom willen we haar graag steunen.”