Edegem springt op kar provinciaal netwerk elektrische deelfietsen Sander Bral

11 december 2019

11u30 0 Edegem 33 Antwerpse gemeenten gaan binnenkort samen een grensoverschrijdend netwerk van elektrische deelfietsen uitbouwen. Edegem staat naar eigen zeggen te springen om deel uit te maken van het e-bike-netwerk. “We hebben de nodige budgetten vrijgemaakt en staan op de eerste rij wanneer het project wordt uitgerold.”

Schepen voor mobiliteit, Birre Timmermans (N-VA), legt uit dat 33 Antwerpse gemeenten zich verrenigen in de Vervoerregio Antwerpen. “Op zo’n 76 strategische knooppunten in heel de regio zullen gebruikers één van de 1.100 elektrische fietsen kunnen ophalen of weer achterlaten. Lokaal kunnen daar nog eens 270 dropzones en 1.600 deelfietsen bijkomen. De perfecte manier dus om ook langere afstanden buiten de gemeentegrenzen af te leggen”, benadrukt de schepen.

“Het plan past ook in de ambitie van de regio om tegen 2030 de helft van alle verplaatsingen duurzaam te laten gebeuren, met onder andere meer en efficiënter openbaar vervoer, maar ook door meer autogebruikers te doen fietsen. Binnen de Singel in Antwerpen is men al op de goede weg, mede dankzij de verschillende deelsystemen die daar al bestaan.”

Marktbevraging

Momenteel loopt een marktbevraging waarbij bedrijven hun ideeën en concepten kunnen indienen. “Daarna moet nog een officiële aanbesteding gebeuren om effectief een kandidaat of een groep kandidaten te selecteren”, gaat Timmermans verder. “De bedoeling is om in het voorjaar van 2020 een volgende stap te zetten. Na de gunning moeten we rekening houden met een timing van ongeveer zes maanden om de eerste deelfietsen in Edegem op de baan te krijgen. Het is een ambitieus plan, maar in Edegem staan we te trappelen om ermee te kunnen starten”, grapt de schepen.

Het deelfietsensysteem maakt deel uit van het meerjarenplan van het gemeentebestuur dat maandag op de gemeenteraad uitvoerig toegelicht zal worden.