Edegem schenkt aan elke handelaar 5 mondmaskers: “En ook burgers gaan we niet vergeten” Sander Bral

21 april 2020

15u17 1 Edegem Het lokaal bestuur van Edegem wacht niet op Vlaamse of federale richtlijnen als het aankomt op mondmaskers. Nadat een leger vrijwilligers het zorgpersoneel al voorzag van stoffen mondmaskers financiert de gemeente nu een volgende lading mondmaskers voor alle handelaars. In een mogelijke laatste fase komen alle andere burgers aan bod.

Vanuit de bovenlokale politiek is er voorlopig nog geen duidelijkheid gekomen: zullen we bij het versoepelen van de maatregelen in de strijd tegen corona verplicht met mondmaskers de baan op moeten of niet? In Edegem neemt men het zekere voor het onzekere en wacht men niet op die beslissing. Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een plan om elke Edegemnaar mondmaskers te bezorgen.

Vrijwilligers

“Dankzij een leger aan vrijwilligers worden er in Edegem stoffen mondmaskers gemaakt die voldoen aan de vereisten van het ministerie van Volksgezondheid”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Het zorgpersoneel in onze gemeente werd intussen al geholpen, inclusief de hulpverleners van het universitair ziekenhuis.”

In een tweede fase volgen álle handelaars in Edegem en niet enkel die in essentiële sectoren, met het idee dat binnenkort ook andere winkels en kantoren weer zullen opstarten. “Vanaf dit weekend worden vijf stoffen mondmaskers per handelaar verdeeld”, gaat Metsu verder. “Gemaakt door ontzettend gedreven vrijwilligers en gefinancierd door de gemeente.

In een derde stap wil het gemeentebestuur mondmaskers voor alle burgers in Edegem. “Maar daarvoor hopen we wel op federale steun”, besluit de burgemeester.