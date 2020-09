Edegem prijst lokale duurzame ondernemers: “Trots op zoveel talent in eigen dorp” Sander Bral

15 september 2020

16u42 2 Edegem Zes Edegemse ondernemers staan volgende week centraal tijden de Week van de Duurzame Gemeente. Doel van die campagne is om tegen 2030 de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen. “Trots dat we zoveel duurzaam ondernemend talent hebben in onze gemeente.”

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die tegen 2030 de wereld een betere plek moeten maken, blazen volgende week vijf kaarsjes uit. Niet toevallig loopt dan ook de campagne ‘Week van de Duurzame Gemeente’, georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In dat teken stelt Edegem nu haar zes nieuwe duurzame ondernemers voor. “Ik ben trots dat er zoveel duurzaam ondernemend talent rondloopt in Edegem”, glundert burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Bloemenspeciaalzaak In de Tuin van Eden, Edegemse Gemeentelijke Raad Internationale Solidariteit, Deeldepot 2650, Collé Vêtements, Stoffenatelier In ’t Leerke, hobbygroep Mondmaskers naaien Edegem en Schoenmakerij Van Laer mogen zich alle zes Duurzame Ondernemende Held 2020 noemen.”

Coronahelden

De focus ligt dit jaar op coronahelden. “De pandemie wijst ons op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid en legt de verbanden tussen sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid bloot”, zegt het bestuur. “Met de Week van de Duurzame Gemeente willen we de extra inspanningen in tijden van corona in de bloemetjes zetten. Het gaat om individuen of organisaties die zich de voorbije maanden - maar dat ook in de toekomst zullen blijven doen - hebben ingezet voor een duurzame wereld. De gezondheidscrisis haalde het beste in de Edegemnaar naar boven. Spontaan ontstonden burgerinitiatieven om elkaar te helpen, de solidariteit werkt nu nog door.”

Edegem nodigt burgers, scholen, bedrijven en verenigingen uit om volgende week bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Hou zeker onze sociale media, website en de vlaggenmasten op het Gemeenteplein in het oog.”