Edegem opent al twaalfde nieuwe speeltuin in zes jaar Sander Bral

19 september 2019

12u24 0 Edegem De speeltuin op het esplanadeplein aan de Andreas Vesaliusschool is al de twaalfde speeltuin die de laatste zes jaar in Edegem werd aangelegd of opgeknapt. Schepen voor Jeugd, Lawrence Vancraeyenest (N-VA), rondde daarmee het werk van zijn voorganger Jeroen Van Laer (Groen) af.

“De vorige speeltuin op de esplanade was een grote stenige vlakte waarbij de speeltuigen door de jaren heen stelselmatig werden weggenomen omdat ze niet meer aan de norm voldeden”, zegt voormalig schepen voor Jeugd, Jeroen Van Laer (Groen). “We zijn met de vorige legislatuur een fijn participatieproject gestart met de school, die de esplanade gebruikt als uitbreiding op de speelplaats. Daaruit kwam vooral voort dat er nood was aan meer groen.”

“Tuinarchitect David van Vertus heeft naast het pleintje ook zelf de toestellen gebouwd, een uitdaging voor hem”, gaat Van Laer verder. “Daardoor moesten de toestellen apart gekeurd worden door IGEAN, wat enige tijd in beslag genomen heeft. Een geluk bij een ongeluk, want zo had het nieuwe groen de tijd om sterk genoeg te worden voor de spelende kinderen.”

“Ik ben blij dat ik dit mooie project van mijn voorganger met onze diensten heb kunnen afronden”, vult huidig schepen Lawrence Vancraeyenest (N-VA) aan. “De speeltuin ziet er door zijn natuurlijk karakter niet alleen prachtig uit, hij heeft ook heel wat extra troeven. Zowel de gemeenteschool als de centrumbewoners en de nabijgelegen horecazaken kunnen van deze mooie locatie gebruik maken. De grillige vorm van de toestellen en de natuurlijke omgevingsaanleg met planten en houtsnippers sluiten perfect op elkaar aan. We hebben goed samengewerkt met enkele schoolouders en de leverancier van de toestellen voor dit project.”

Ook de oude rolcontainers in de speeltuin werden vervangen door ondergrondse afvalcontainers voor een visueel mooier geheel en praktischer afvalgebruik.