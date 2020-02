Edegem neemt afscheid van priester André Goossens (81): “Hij was echt een Goede Herder” Toon Verheijen

13u23 0 Edegem De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk in Edegem was zaterdagmiddag bijna te klein voor de uitvaartplechtigheid van pastoor André Goossens. De 81-jarige André Goossens overleed plots op 14 februari. Hij ging pas vorig jaar op pensioen. “André was écht een Goede Herder voor zijn parochianen”, klinkt het.

André Goossens werd tachtig jaar geleden in Mortsel geboren. In 2014 volgde een viering in de Basiliek voor zijn vijftig jaar dienst als pastoor. In het totaal was hij 55 jaar pastoor tot hij vorig jaar op pensioen ging. Toen werd hij opgevolgd door Tom Schellekens. In 2009 kreeg de Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk in Edegem de officiële erkenning tot Basiliek van het Vaticaan nadat Goossens twee jaar eerder de aanvraag lanceerde.

Goede Herder

“Ik weet nog goed dat hij les gaf aan ons, de seminaristen”, vertelt pastoor Norbert Wauters. “Zijn lessen waren een enorme rijkdom. Hij had ook altijd de nodige dosis humor. Toen we soms wat luidruchtig waren, kwam hij op zijn kousenvoeten naar beneden om dan plots te zeggen: het is ‘slaapkestijd’ he mannen. Of als we eens ‘ontsnapten’, was hij nooit kwaad.” Ook binnen de parochie zelf zijn ze alleen maar positief over André. “Hij was de drijvende kracht achter tal van activiteiten. En altijd had hij wel die spitsvondige humor. Iedereen had hem graag in de parochie. Hij was echt een Goede Herder."

Kaartjesman

Enkele neven en nichten schreven ook een mooi afscheidswoord neer. “Je hebt ons leven op zoveel manieren beïnvloed, maar voor ons was je in de eerste plaats een familieman. We waren altijd welkom en op alle belangrijke momenten was je er voor ons. Je was een zeer bedreven schrijver van kaartjes waarmee je bewees dat je aan ons dacht. Deze kaartjes gingen telkens gepaard met een persoonlijke boodschap of een filosofische gedachte. We zullen je woorden missen. We zullen je steun missen. We zullen je gulle lach en persoonlijkheid missen. We troosten ons met de gedachte dat je een rijkelijk gevuld leven hebt geleid en we zijn blij dat je je laatste rustplaats hebt gevonden in je geliefde Edegem.”