Edegem krijgt 258.000 euro extra Vlaamse steun voor cultuur, jeugd en sport Sander Bral

05 juni 2020

10u40 0 Edegem Het lokaal bestuur van Edegem mag 258.000 euro Vlaams geld uitdelen aan cultuur, sport en jeugd in eigen gemeente. Het is een deel van het extra noodfonds van 87 miljoen euro dat begin deze week in het leven werd geroepen door de Vlaamse regering. “Een goeie beslissing dat we dat geld zelf mogen verdelen, wij weten immers het beste waar de steun het hardste nodig is.”

De Vlaamse regering maakte vorige week 87 miljoen euro extra vrij voor het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport. De verdeling van al dat geld gebeurt door de lokale besturen van steden en gemeenten. “In Edegem kunnen we 258.000 euro Vlaams geld verdelen aan cultuur, sport en jeugd dat schade heeft geleden tijdens deze crisis”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “We willen deze welgekomen financiële middelen aan onze organisaties in breed overleg en in de grootst mogelijke transparantie verdelen.”

Het schepencollege zal een eerste voorstel doen van de verdeling op de gemeenteraad van juni. “De gemeenteraad is het ideale forum voor een publiek debat over de uitdagingen ten gevolge van corona. De verdeling bespreken van de financiële middelen die we toegewezen krijgen, past daar perfect in”, besluit Metsu.