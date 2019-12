Edegem hoort bij duurzaamste gemeenten van Vlaanderen: “Rode draad in ons beleid” Sander Bral

11 december 2019

12u00 0 Edegem Edegem hoort samen met Harelbeke, Evergem en Hoogstraten bij de duurzaamste gemeenten van Vlaanderen, aldus de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Volgens de vereniging draagt Edegem enorm bij tot de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “En we gaan door op dat elan.”

Eind oktober nodigde de VVSG twintig pilootgemeenten uit die zich inzetten voor de SDG’s (sustainable development goals) of duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de Koninklijke Bibliotheek van België. Voor haar prestaties kreeg Edegem daar een certificaat en een lovend evaluatierapport.

“Een goed rapport betekent natuurlijk niet dat we op onze lauweren kunnen rusten”, benadrukt Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor duurzame ontwikkeling. “Het blijft een uitdaging om de doelstellingen concreet uit te werken. We mogen bovendien niet blijven steken in klassieke ecologische thema’s zoals milieu, klimaat en internationale samenwerking. Ook moeten we werken aan sociale en economische doelstellingen zoals het stimuleren van groei en innovatie, het bevorderen van welvaart en welzijn of het wegwerken van ongelijkheid tussen inwoners.”

Hoofdgerecht

De volgende stap voor Edegem is het invoeren van een brede duurzaamheidstoets om het toekomstige beleid tegen het licht te houden. “Die toets is de sleutel tot structurele verandering”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Geen enkele beslissing zal nog genomen worden zonder de duurzaamheidsdoelstellingen in het achterhoofd. De zogenoemde SDG’s zijn gaan saus meer, maar het hoofdgerecht”, lacht Metsu.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen maken deel uit van het meerjarenplan dat maandag wordt toegelicht op de gemeenteraad.