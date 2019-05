Edegem gaat strijd aan tegen pesticiden die schadelijk glyfosaat bevatten Sander Bral

23 mei 2019

16u45 0 Edegem Het gemeentebestuur van Edegem wil af van het gebruik van glyfosaat op zijn grondgebied. Glyfosaat of ‘round-up’ in de volksmond is een chemisch product dat gebruikt wordt om graslanden schoon te vegen voor nieuwe teelten. Het voorstel van gemeenteraadslid Sien Pillot van oppositiepartij Groen om van Edegem een glyfosaatvrije gemeente te maken werd unaniem goedgekeurd.

Studies hebben aangetoond dat herbiciden met glyfosaat een hormoonverstorende werking hebben en de vruchtbaarheid aantasten. Glyfosaat vernietigt niet enkel de bedoelde onkruiden maar ook alle andere fauna en flora in en rond de akkers. Uiteindelijk komt de stof in waterlopen terecht waar het verdere schade aanricht.

“Het gebruik van glyfosaat kent op korte en lange termijn grote gevolgen voor mens en natuur”, zegt raadslid Sien Pillot (Groen). “Met de informatie die we nu hebben is het duidelijk dat we streng moeten toezien op het gebruik van glyfosaat. Bovendien zijn er alternatieven. Vanaf 19 juli is het verboden voor niet-professionele gebruikers om pesticiden met glyfosaat te gebruiken. In Edegem willen we dat ook de professionele gebruikers de switch maken naar milieuvriendelijke alternatieven.”

Het voorstel van Groen werd unaniem goedgekeurd op de vorige gemeenteraad. Het gemeentebestuur zal een actieve campagne starten tegen het gebruik van glyfosaat door particulieren en professionelen aan te moedigen alternatieven te gebruiken. Bovendien zal de gemeente op haar eigen gronden het gebruik van glyfosaat nu al verbieden.