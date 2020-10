Edegem engageert zich om binnen tien jaar 40% minder CO2 uit te stoten Sander Bral

01 oktober 2020

13u51 0 Edegem Net zoals in omringende gemeenten als Mortsel en Lint werd ook het burgemeestersconvenant 2030 in Edegem deze week goedgekeurd op de gemeenteraad. Tegen 2030 wil Edegem veertig procent minder CO 2 uitstoten. “Het nieuwe convenant tekenen is vandaag maar een pennentrek op papier, maar over tien jaar een duurzaam cadeau voor ons allemaal.”

Intercommunale IGEAN vroeg aan Edegem en andere Antwerpse randgemeenten net zoals voordien opnieuw in te tekenen op het burgemeestersconvenant. Uit de evaluatie van het convenant 2020 blijkt dat Edegem al ruim 16% minder CO 2 uitstoot ten opzichte van 10 jaar geleden. Tegen 2030 wil de gemeente daar veertig percent van maken.

Droogte

“Uit mails en gesprekken blijkt dat onze inwoners zich sterke zorgen maken over de droogte en hittegolven van afgelopen zomer”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Ze bieden spontaan hun hulp aan om mee de schouders te steken onder een duurzame toekomst.”

Edegem zet in op zeven pijlers: het bestuur als voorbeeld, natuur en water tot in de kernen, lokale hernieuwbare energie, energiezuinige en klimaatbestendige gebouwen, klimaatvriendelijke mobiliteit, duurzaam en sociaal ondernemen en lokale en circulaire consumptie.

Duurzame gemeenschap

“Burgers, ondernemers en jongeren nodigen we uit om mee na te denken om Edegem verder klimaatbestendig te maken”, besluit de burgemeester. “Het plaatsen van meer zonnepanelen, het onderzoeken of er nog meer eetbaar groen in onze gemeente kan komen, alle ideeën zijn welkom om verder te evolueren naar een duurzame gemeenschap.”