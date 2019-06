Edegem, Brasschaat en Herent investeren Vlaamse subsidie in Latijns-Amerikaanse zustergemeenten Sander Bral

04 juni 2019

16u07 0 Edegem De gemeenten Edegem, Brasschaat en Herent slaan de handen in elkaar om samen met hun partners in Latijns-Amerika de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mee waar te maken. De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van 177.100 euro om te investeren in vergelijkbare besturen in Amerika.

De Vlaams-Brabantse en twee Antwerpse gemeenten werken voor dit project samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de consultants van Levuur en Cimic. Na wederzijdse dialoog tussen de drie gemeenten met vergelijkbare besturen in Latijns-Amerika zijn Edegem, Brasschaat en Herent klaar om de SDG’s (sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties te halen. Bij de SDG’s werken besturen van over de hele wereld samen om tegen 2030 grote vooruitgangen te boeken.

De drie gemeenten gaven gehoor aan de oproep van het Departement Buitenlandse Zaken van Vlaanderen voor de ‘Verankering van de Internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen’. Elke stedenband kiest een thema dat nauw aansluit bij één of meerdere SDG’s.

“Al vijftien jaar verzetten wij samen met onze partner San Jerónimo in het Peruviaanse Cusco de bakens op het gebied van internationale samenwerking”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA), die in Edegem bevoegd is voor gemeentelijke internationale samenwerking. “Wederkerigheid en bestuurskrachtversterking zijn daarbij geen holle begrippen. Een inspirerend voorbeeld van globaal denken maar lokaal handelen. Dat uitte zich in San Jerónimo bijvoorbeeld in de invoering van een kadaster, een compostinstallatie en lokaal ondernemerschap.”

De zustergemeente van Brasschaat is het Boliviaanse Tarija. “Wij hebben verschillende waardevolle projecten mogen realiseren in Bolivia zoals het vrijwillige brandweerkorps, het verkeerspark en de fietspatrouille”, zegt burgemeester Jan Jambon (N-VA). “We zijn dan ook enorm verheugd dat we met deze Vlaamse subsidie niet enkel ons stedenbandverhaal kunnen verderzetten maar ook vernieuwen en versterken.”

Ook het Vlaams-Brabantse Herent zet zich in voor internationale samenwerking en doet beroep op de Vlaamse subsidie. In juni zullen alle partners voor het eerst samenkomen. Elke gemeente nodigt de zustergemeente uit om nadien samen te zitten in het oude klooster van Vaalbeek bij Leuven. In een oase van rust en stilte bereiden ze daar samen een project voor dat niet enkel lokaal maar ook in de hele wereld haar weerga zal kunnen vinden.