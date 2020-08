Edegem annuleert jaarmarkt en alle eigen evenementen tot eind september Sander Bral

04 augustus 2020

16u16 0 Edegem Nadat het provinciebestuur alle Edegemse evenementen in augustus al verbood, annuleert het gemeentebestuur nu ook de eigen festiviteiten in september, en dus ook de felbegeerde jaarmarkt. Over de kermis valt later een beslissing.

De gemeentediensten hadden voor september al een alternatief en coronaveilig jaarmarktprogramma in elkaar gebokst, maar ook dat zal dus niet kunnen doorgaan volgende maand. Dat werd beslist na het inwinnen van de nodige adviezen bij experten.

“Uiteraard vinden wij dit niet prettig, want evenementen en het verenigingsleven liggen ons nauw aan het hart”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor evenementen. “Wij dragen gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel en deze twee basisprincipes staan ook nu voorop. We hadden een coronaproof editie van de jaarmarkt uitgewerkt maar een week na de bijkomende maatregelen in onze regio, kunnen we de jaarmarkt in die omstandigheden ook niet laten doorgaan. Bovendien denkt de lokale politiezone HEKLA daar ook zo over.”

Randactiviteiten

Of de randactiviteiten rondom de alternatieve jaarmarkt kunnen doorgaan, georganiseerd door verenigingen en niet door de gemeente zelf, is nog niet duidelijk. “We zullen alle voorstellen zoals bijvoorbeeld de afhaalmaaltijden door het Event Rik Model (ERM) halen en in samenspraak met de organisatie en de politie bekijken wat er mogelijk is”, gaat Michiels verder. “De activiteiten mogen geen grote groepen mensen aantrekken, ze moeten veilig, controleerbaar en handhaafbaar zijn. Pas in een later stadium kunnen we communiceren wat er kan doorgaan en wat niet.”

Kermis

Ook over de septemberkermis op het Gemeenteplein, los van de jaarmarkt, volgt later pas een beslissing. “Wij hopen samen met de kermiskramers dat het binnenkort weer mogelijk is om alles volgens de geldende maatregelen te organiseren. Daarvoor is Edegem uiteraard afhankelijk van wat de Nationale Veiligheidsraad oplegt.”