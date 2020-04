Ecopark gaat dinsdag terug open op afspraak Sander Bral

04 april 2020

16u49 0 Edegem Burgemeester Koen Metsu (N-VA) haalt zijn slag thuis. De Vlaamse overheid volgt hem in Burgemeester Koen Metsu (N-VA) haalt zijn slag thuis. De Vlaamse overheid volgt hem in de vraag om de recyclageparken in Vlaanderen terug te openen . Het ecopark in Edegem opent vanaf dinsdag dus op afspraak. Vanaf maandag kunnen Edegemnaren online of telefonisch een afspraak maken. “We verwachten dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en niet-noodzakelijke bezoeken uitstellen.”

De containerparken in Vlaanderen werden midden maart gesloten door Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor omgeving, omdat de parken overal te maken kregen met een overrompeling van bezoekers en uit vrees voor broeihaarden van corona. Enkele dagen later opperde Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) al om die parken terug te openen, als de lokale overheden dat wensen en enkel als de veiligheid van personeel en bezoeker gegarandeerd kon worden.

Minister Demir gaat daar nu in mee maar blijft benadrukken dat de sluiting eerder broodnodig was. “Ook nu blijven we de mensen vragen om niet naar de containerparken te gaan als het niet écht nodig is. Op die manier blijft de situatie beheersbaar”, herhaalt de minister.

Op afspraak

Het ecopark in Edegem opent terug de deuren van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Een afspraak maak je via het contactcenter van het gemeentehuis via 03/289.26.50 of via lokaalbestuur@edegem.be. Als de afspraak bevestigd is, krijgen burgers een volgnummer toegewezen dat ze groot en duidelijk zichtbaar op een papier achter de vooruit van hun wagen plaatsen. Zonder volgnummer krijgen bezoekers geen toegang. Ieder gezin mag maximum één keer per week het ecopark bezoeken en mag er maximum twintig minuten blijven. Er mogen tien personen tegelijk het park binnen, op die manier kunnen 180 bezoekers per dag geholpen worden.