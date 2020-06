Driestappenplan om jeugd-, cultuur- en sportverengingen te redden Sander Bral

23 juni 2020

12u27 0 Edegem Omwille van corona kan de jaarmarkt in september niet doorgaan in zijn klassieke vorm. Daardoor zien de Edegemse verenigingen opnieuw heel wat inkomsten verloren gaan. Het gemeentebestuur komt nu met een driestappenplan om het verenigingsleven een stevige duw in de rug te geven. Eerder raakte al bekend dat Edegem Omwille van corona kan de jaarmarkt in september niet doorgaan in zijn klassieke vorm. Daardoor zien de Edegemse verenigingen opnieuw heel wat inkomsten verloren gaan. Het gemeentebestuur komt nu met een driestappenplan om het verenigingsleven een stevige duw in de rug te geven. Eerder raakte al bekend dat Edegem 258.000 euro Vlaamse subsidie in de Edegemse cultuur, sport en jeugd kan pompen

Met inbreng van de gemeenteraadsleden komt het lokaal bestuur met een concreet en gefaseerd stappenplan om de getroffen verenigingen te helpen. Alle jeugd-, cultuur- en sportverenigingen met als uitvalsbasis Edegem worden financieel ondersteund. Het relanceplan bevat drie fasen: het recupereren van coronagerelateerde kosten, een jaarmarktvergoeding en de eigen gemeentelijke subsidie die sneller uitbetaald zal worden.

“In de eerste plaats betalen we met de subsidies de kosten terug die onze verenigingen door het virus opliepen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “We doen dit met een vergoeding op basis van het aantal leden en aan de hand van enkele bewijsstukken. Een vereniging met bijvoorbeeld meer dan tachtig leden, kan een maximale bijdragen van duizend euro aanvragen.”

Jaarmarkt

Tijdens het eerste weekend van september vindt traditiegetrouw de jaarmarkt plaats, maar dit jaar zal die er wel wat anders uit gaan zien. “De afgelopen weken zijn we samen met het jaarmarktcomité druk in de weer geweest om onze inwoners toch aantrekkelijke alternatieven te bieden en er in Edegem een bruisend weekend van te maken”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor evenementen. “Er zal een kermis zijn voor de jongste inwoners en de rommelmarkt wordt vervangen door een garageverkoop over heel de gemeente. Verder zullen er nog enkele kleinere activiteiten aan het feestweekend toegevoegd worden waar we later over communiceren.”

E!-Trail

Eerst bleek dat de recreatieve looptocht door Edegemse gebouwen, E!-Trail, verplaatst zou worden naar het feestweekend maar die beslissing werd snel teruggeschroefd omdat er geen garantie is dat het loopevent coronaproof kan doorgaan.

Signaal

In een tweede fase van het relanceplan zal het restbedrag van de Vlaamse overheidssubsidies verdeeld worden over de Edegemse jaarmarktverenigingen. Tot slot worden ook de jaarlijkse lokale subsidies sneller verdeeld worden. Het budget blijft hetzelfde dan vorig jaar.

“Met dit driestappenplan lanceren we een bemoedigend signaal voor al onze verenigingen om met het volste vertrouwen de heropstartfase van het post-coronatijdperk aan te vangen”, besluit Metsu.