Driehonderd jongeren bestormen gemeenteraad tegen besparingen: “Toekomst van Edegemse jeugd staat op het spel” Sander Bral

26 november 2019

13u38 5 Edegem Na de ambtenaren was het maandagavond de beurt aan de jeugd van Edegem om te betogen tegen de aangekondigde besparingen. Onder andere de uitleendienst, evenementenlocatie Hangar 27 en Rock@Edegem worden uitbesteed aan privépartners. “Ook in onze subsidies wordt gesnoeid, de toekomst van de Edegemse jeugd staat op het spel.”

Een bewogen maandagavond op het Gemeenteplein in Edegem. Net zoals vorige week kwamen ambtenaren samen om te protesteren tegen de besparingsmaatregelen van het lokaal bestuur maar het waren jonge mensen uit de jeugdwerking die alle aandacht naar zich toetrokken voor de aanvang van de gemeenteraad. Driehonderd jongeren van de jeugdraad, jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere verenigingen lieten hun bezorgdheden luid horen.

Onze subsidies worden verlaagd, Hangar 27 wordt geprivatiseerd en de gemeentelijke uitleendienst wordt afgeschaft. Vooral die laatste twee punten zullen een grote impact hebben op onze activiteiten Joni De Bleecker

Privatisering

“Wij maken onze ernstig zorgen”, benadrukt jeugdraadvoorzitter Joni De Bleecker. “Onze subsidies worden verlaagd, Hangar 27 wordt geprivatiseerd en de gemeentelijke uitleendienst wordt afgeschaft. Vooral die laatste twee punten zullen een grote impact hebben op onze activiteiten. Momenteel krijgt de jeugd voorrang op activiteiten en het lenen van materiaal en krijgen we korting in Hangar 27. Wat gebeurt er als beide naar de privé verhuizen, naar bedrijven die zoveel mogelijk winst willen maken? Gaan privépartners daar rekening mee houden? Gaat het gemeentebestuur het dan voor ons opnemen?”

Rock@Edegem

Ook de toekomst van het gemeentefestival Rock@Edegem komt in gevaar, dat dit jaar nog trots uitpakte met de twintigste editie met onder andere De Mens en Discobar Galaxie. De ambtenaar die zich daar voordien voor inzette, wordt ontslagen. Als er in 2020 een volgende editie komt, zal die door private partners georganiseerd moeten worden.

“We vinden het vooral belangrijk dat het bestuur onze signalen opvangt”, gaat Joni verder. “We willen niet protesteren om te protesteren maar wel aan de alarmbel trekken en samen rond de tafel gaan zitten om mogelijke oplossingen te bespreken. De voordelen die we als jeugdverenigingen nu hebben om onze events en werking te organiseren, willen we niet verliezen.”

Financieel plaatje

“We hebben de adviezen van onder andere onze jeugd goed ontvangen”, reageert Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor jeugd. “Wij bekijken die grondig, de besprekingen zijn nog bezig, sommige zaken zullen mogelijk herzien worden en andere niet. Maar het financieel plaatje van Edegem blijft wel wat het is, we zullen onmogelijk al onze beslissingen kunnen terugdraaien. Over inhoud kunnen we momenteel nog niet communiceren. Tegen de gemeenteraad van december zullen wij met concrete voorstellen komen. Wij luisteren voor alle duidelijkheid wel naar de jeugd”, benadrukt Vancraeyenest. “De kritiek dat wij hun bezorgdheden zomaar naast ons neerleggen, is onterecht.”

“Een standaardantwoord van een politieker”, reageert de jeugdraadvoorzitter. “Hopelijk geen loze belofte.”