Discussie over drukknopjes en groentijd op Prins Boudewijnlaan legt technisch defect bloot

21 augustus 2020

11u01 0 Edegem Zeven seconden. Zoveel tijd hebben zwakke weggebruikers volgens oppositiepartij Groen op de Prins Boudewijnlaan om over te steken op het kruispunt met het Kerkplein en de Ingenieur Haesaertslaan. Groen ging verhaal halen bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en daar wordt bevestigd dat het om een technisch defect blijkt te gaan. “Dat wordt zo snel mogelijk opgelost, in tussentijd krijgen fietsers en voetgangers terug meer tijd om over te steken.”



Zeven tellen

Fietsers en voetgangers die vanaf het Kerkplein richting de Ingenieur Haesaertslaan de Prins Boudewijnlaan willen kruisen of vice versa, hebben twee opties. Of ze wachten op het automatische groene licht, waarbij ze tijd genoeg hebben om de vier rijvakken en middenberm over te steken, of ze vragen groen licht aan via het drukknopje. Maar bij dat laatste knelt het schoentje. Oppositiepartij Groen ging meten hoeveel tijd je daar krijgt om over te steken en dat bleek maar zeven tellen te zijn.

“Net op een erg onveilig kruispunt”, hekelt gemeenteraadslid Vera Hans (Groen). “De ingestelde tijd is zelfs te kort om maar de helft van het kruispunt over te steken. Vooral gezinnen met kleinere kinderen en mensen die slecht te been zijn, worden verrast door het opkomende rode licht al tijdens het beginnen oversteken. Ook fietsers hebben nauwelijks tijd om tot voorbij de middenberm te geraken. Zonder aanpassingen voorspellen wij grote problemen aan dit kruispunt met de start van het nieuwe schooljaar in zicht.”

Prioriteit aan bussen

“De groentijd na het drukknopje varieert daar eigenlijk tussen zeven en zevenentwintig seconden”, verbetert Jef Schoenmaekers van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat de Prins Boudewijnlaan beheert. “Die variatie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de verkeersdrukte. De groentijd zou daar enkel zeven seconden mogen zijn wanneer er een bus aankomt. We proberen prioriteit te geven aan de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer, maar daar moeten we dus kiezen en de doorstroming van de bussen is belangrijker.”

“Het probleem op dit moment, echter, is een technisch defect”, gaat Schoenmaekers verder. “De uitmeldlus voor bussen werkt momenteel niet, waardoor het groene licht met drukknop ‘denkt’ dat er continu bussen passeren waardoor de groentijd permanent op zeven seconden blijft steken. Dat defect wordt zo snel mogelijk aangepakt. In tussentijd hebben we de uitmeldlus voor bussen uitgeschakeld. Dat wil dus zeggen dat de zwakke weggebruikers terug meer tijd krijgen om over te steken en dat de bussen meer geduld zullen moeten hebben in afwachting van de herstelling.”

Protest

Intussen heeft de fietsersbond de Edegemnaar opgeroepen om zoveel mogelijk klachten in te dienen bij AWV tegen het systeem van de drukknopjes aan verkeerslichten. De bond is er naast het feit dat ze niet coronaveilig zijn, ook van overtuigd dat drukknoppen de dominante positie van het gemotoriseerd verkeer enkel maar versterkt.

AWV blijft werken aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Het nieuwe veilige kruispunt aan bouwproject Elysia Park, dat momenteel wordt aangelegd, moet klaar zijn tegen het einde van de maand. Verder kwam begin juli aan het licht dat AWV nog twee andere kruispunten op de gewestweg veiliger wil maken voor zwakke weggebruikers, maar door de vakantieperiode is er nog geen evolutie in die plannen.