Derde schepen Sofie De Leeuw (N-VA) stapt om persoonlijke redenen uit schepencollege Sander Bral

27 januari 2020

21u26 0 Edegem Edegems schepen Sofie De Leeuw (N-VA) stopt met haar schepenmandaat omwille van persoonlijke redenen. Dat liet het bestuur van N-VA Edegem maandagavond weten. Haar bevoegdheden ruimtelijke ordening, natuur en milieu, energie en klimaat, patrimonium en erfgoed worden overgenomen door de andere schepenen. Het Edegemse bestuur gaat deze legislatuur dus verder met met vijf en niet zes schepenen.

“Schepen Sofie De Leeuw heeft ons meegedeeld dat ze om persoonlijke redenen haar politiek mandaat van schepen niet langer kan opnemen”, zo start het persbericht dat N-VA Edegem maandagavond de wereld in liet. “De Leeuw heeft haar ontslag als schepen ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad en dankt de partij voor de steun en het vertrouwen. Sofie wil expliciet de administratie van het lokaal bestuur Edegem danken voor de steeds correcte wijze waarop ze hebben samengewerkt”, benadrukt partijvoorzitter Hugo Van Bueren.

“Voor het college van burgemeester en schepenen is het ontslag van Sofie De Leeuw uiteraard een groot verlies”, gaat Van Bueren verder. “Wij respecteren haar beslissing en bedanken Sofie voor de inhoudelijke inbreng en haar inzet tijdens het eerste jaar van deze legislatuur. Als enthousiast gemeenteraadslid wil Sofie haar expertise blijvend ter beschikking stellen van de fractie en het college.”

Besparing

“In onderlinge afspraak met het college van burgemeester en schepenen en de N-VA-fractie zal het college aan de gemeenteraad voorstellen om Sofie De Leeuw niet te vervangen als schepen. Dat betekent dat Edegem het de ganse legislatuur met twee schepenen minder zal doen dan tijdens de vorige legislatuur, namelijk vijf in plaats van zeven. Daarmee willen burgemeester en schepenen zelf een extra inspanning leveren in het kader van de noodzakelijke besparingen. De fractie wil onze burgemeester Koen Metsu en onze schepenen hiervoor danken gezien dat ook voor hen een bijkomende inzet zal betekenen.”

De bevoegdheden van Sofie De Leeuw waren omgeving (ruimtelijke ordening, natuur en milieu), energie en klimaat, patrimonium en erfgoed. Ze zullen worden opgenomen door de andere collegeleden. Welk collegelid welke bevoegdheden zal overnemen, was maandagavond nog niet duidelijk.

Sofie De Leeuw woont nog niet lang in Edegem en is moeder van een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Ze werkte voordien als raadgever onroerend erfgoed bij voormalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Momenteel is ze adjunct-kabinetschef van dezelfde afdeling voor Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister voor financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed. Sofie De Leeuw blijft wel actief als gemeenteraadslid.

Tweede vertrek op korte tijd

Een jaar geleden stapte ook al een N-VA-schepen uit het bestuur. Ook bij de jonge Ine Bosschaerts lagen persoonlijke redenen aan de basis van het vertrek. Ouderdomsdeken Albert Follens, ondertussen 73 jaar, verving haar toen en nam de bevoegdheden financiën, gezin en kind, publieke dienstverlening en intercommunales op zich.