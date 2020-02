Derde G-Happening bij Royal Victory: “Red Panthers en Lions staan bij met raad en daad” Sander Bral

25 februari 2020

15u54 0 Edegem De G-Happening van de Edegemse Royal Victory Hockey Club is al na drie edities uitgegroeid tot een vaste waarde op de G-hockeykalender. Een honderdtal spelers met een verstandelijke beperking uit heel het land zakken zaterdag opnieuw af naar de velden op Kattenbroek. “Ze worden ondersteund door spelers van Red Panthers en Red Lions.”

G-hockey, voor spelers met een verstandelijke beperking, is één van de drie sportieve poten en het stokpaardje van Royal Victory. “Onze club is al jaren de pionier van G-hockey in Vlaanderen en bij uitbreiding heel het land”, zegt Stijn De Preter van de hockeyclub. “Vorig jaar organiseerden we op onze velden nog het Cronos EK ParaHockey in de marge van het hoofdtoernooi EK hockey op het Wilrijkse Plein in Antwerpen, met deelnemers uit een tiental verschillende landen. Victory is ook de trainingsbasis van Red Giants. Onze eigen G-hockeyploeg, de Victory Wanderers, traint bij ons elke woensdag.”

Nelen en Briels

De G-Happening in Edegem trekt elk jaar een honderdtal G-spelers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze worden ondersteund door spelers van de nationale dames- en herenploeg, Red Panthers en Red Lions. “Kapiteins Barbara Nelen en Thomas Briels zullen zaterdag aanwezig zijn”, gaat De Preter verder. “Samen met natuurlijk onze eigen Red Panther en aanvoerder van onze Dames 1, Anne-Sophie Weyns. Ook Manu Stockbroeckx zal de G-hockeyers bijstaan met raad en daad.”