De Ronde tegen Corona in Edegem: “Your care is everyone’s Victory!” Sander Bral

05 april 2020

14u30 0 Edegem Geen Ronde van Vlaanderen vandaag maar wel een Ronde tegen Corona. Het Laatste Nieuws en vtm slaan de handen in elkaar om vanuit helikopter de mooiste en meest hartverwarmende boodschappen van heel het gewest in beeld te brengen in deze moeilijke tijden. De heli vloog zondagvoormiddag vliegensvlug over Edegem en had enkel tijd om het Universitair Ziekenhuis op film te nemen maar ook op de nieuwe watervelden van Royal Victory en op tientallen andere plekken in Edegem waren er acties.

“Your care is everyone’s Victory!” Dat was de boodschap van Royal Victory Hockey Club zondag aan heel Vlaanderen en de rest van de wereld. De twintig spelers van de U14 stonden in wedstrijduitrusting in hartvorm klaar voor de helikoptervlucht. Omdat ze zaterdag al vermoeden dat de aandacht van de heli volledig naar het UZA zou gaan in Edegem, vroegen ze onze HLN-fotograaf in hun eigen videotoren. En zo geschiedde.

Ook de buren op Kattenbroek, FC Ik Dien, zorgde voor een hartverwarmende boodschap. Net zoals op tientallen andere plekken in Edegem. De reactie van de Edegemnaar op de Ronde tegen Corona was een groot succes. Edegem heeft een warm hart.

Bekijk hier de helikopterbeelden in Edegem en bekijk hier alle andere acties in Edegem.

