Dan tóch Buitenspeeldag in Edegem: “Volledig online en coronaproof” Sander Bral

20 april 2020

12u03 0 Edegem Het klinkt een beetje tegenstrijdig maar het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat de Edegemse kinderen de Buitenspeeldag van woensdag digitaal kunnen beleven. “Een hele middag spelen en bewegen, binnen óf buiten en volledig coronaproof.”

Op initiatief van de Vlaamse overheid en kindertelevisiezender Nickelodeon wordt in België en Nederland al jaren Buitenspeeldag gevierd. Het moet kinderen en jongeren aanzetten om buiten te sporten en spelen in hun eigen buurt en besturen en ouders stimuleren om dat mogelijk te maken. Naast Nickelodeon zenden ook andere kinderzenders zoals Ketnet, Cadet, Studio 100 TV en VtmKzoom geen programma’s uit op Buitenspeeldag om de kinderen aan te manen naar buiten te gaan. In Edegem wordt traditioneel de grote tuin van woonzorgcentrum Immaculata opengesteld voor de kinderen om te komen spelen. Door de omstandigheden werd Buitenspeeldag dit jaar geannuleerd in Vlaanderen.

Zes spelletjes

“Daarom organiseren wij onze eigen Buitenspeeldag”, zegt Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor jeugd. “De jeugddienst heeft zes spelletjes bedacht die elk een half uur duren. Als je een foto of filmpje post van de opdracht, maak je kans op een gratis dagje speelpleinwerking bij SPED. Per spel loten we twee deelnemers die een dagje mogen komen spelen in de zomervakantie.”

Eén opdracht verklapt de jeugddienst al: “Schrijf met stoepkrijt ‘Buitenspeeldag’ op de stoep of straat en versier de letters”, zegt de schepen. “Wie niet veilig op straat kan, gebruikt een groot stuk behangpapier of losse bladen en hangt het zichtbaar omhoog. Deel een foto van je creatie via onze Facebookpagina ‘Edegemse Buitenspeeldag 2020’ zodat iedereen weet dat je deelneemt aan de Buitenspeeldag. Wie weet doen er zo nog vele andere vriendjes mee.”

De Edegemse Buitenspeeldag speelt zich woensdag af van 14.00 tot 17.00 uur.