Coworkingruimte in Fort 5 nog nooit zo populair (met dank aan de hitte) Sander Bral

25 juli 2019

12u31 3 Edegem De coworkingruimtes van Het Bolwerk in Edegem zitten afgeladen vol. De tropische recordtemperaturen kunnen de dikke muren van Fort 5 namelijk niet penetreren. “Doorgaans is het tijdens de zomer vrij rustig hier, maar tijdens deze hittegolf vinden meer coworkers dan gewoonlijk de weg naar Het Bolwerk.”

De gigantische muren van Fort 5, waar Het Bolwerk ligt, zorgen voor een natuurlijk koel klimaat. “De temperatuur vandaag is 23 graden Celsius, 17 graden koeler dan buiten dus”, zegt Philippe Michiels van Het Bolwerk. “Normaal gezien is het vrij rustig in de zomerperiode maar nu vinden meer coworkers dan gewoonlijk de weg hierheen. Zo ook de voltallige ploeg van het Mechelse C4T, dat al voor de tweede maal dit jaar de koelte komt opzoeken in de prachtige en aangename omgeving van Het Bolwerk.”

Naast ruimtes voor coworking zijn er ook vergaderplekken en netwerkevenemten in Het Bolwerk. Ook Simon Stevin, Manufactuur Cultuur, Orfeo Producties en Erfgoed Edegem maken gebruik van ruimtes in het binnenfort.