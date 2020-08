Coronaveilige theaterwandelingen in Fort V vallen in de smaak Ben Conaerts

09 augustus 2020

15u00 0 Edegem Hoezo geen culturele evenementen in de provincie Antwerpen? Na overleg met het Edegemse gemeentebestuur en de provinciegouverneur kreeg productiehuis De Proefkonijnen groen licht om de openluchtvoorstellingen ‘Droomprinses in Dromenland’ te laten doorgaan. Met succes, want het voorbije weekend kwamen tal van gezinnen van de theaterwandeling genieten.

Groepjes van maximaal twintig personen of drie bubbels, continu op anderhalve meter afstand van de acteurs en elkaar, met verplichte mondmaskers en regelmatige ontsmettingen: de voorzorgmaatregelen om de voorstellingen ‘Droomprinses in Dromenland’ coronaveilig te kunnen laten doorgaan, waren niet gering. Maar voor de gezinnen die het afgelopen weekend naar het Fort V kwamen afgezakt om de theaterwandeling bij te wonen, kon dat de pret geenszins bederven. Zij waren al blij dat ze in deze coronatijden überhaupt iets van cultuur konden opsnuiven en genoten dan ook met volle teugen van hun wandeling doorheen de droomwereld van de Droomprinses.

Het zag er nochtans even naar uit dat de voorstellingen niet zouden doorgaan. De theaterreeks werd afgelast nadat alle evenementen in Antwerpen en randgemeenten in augustus werden geschrapt. Maar in overleg met productiehuis De Proefkonijnen, het Edegemse gemeentebestuur en de gouverneur werd beslist om de wandelingen toch te laten plaatsvinden. ‘Droomprinses in Dromenland’ wordt nog de hele maand augustus opgevoerd, iedere zaterdag en zondag op een tijdslot naar keuze. De theaterwandeling duurt 75 minuten en gaat van start aan de hoofdingang van het Fort V. Tickets kosten 14 euro en zijn te bestellen via deze website.