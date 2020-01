Computerproblemen bij Universitair Ziekenhuis Antwerpen van de baan Sander Bral

06 januari 2020

16u27 8 Edegem Door een technisch defect kampte het Universitair Ziekenhuis Antwerpen maandag met computerproblemen. Verschillende niet-dringende consultaties van patiënten moesten daardoor uitgesteld worden. “Het probleem is gelokaliseerd en kon snel opgelost worden, alle problemen zijn intussen van de baan.”

Verschillende patiënten die maandag een afspraak hadden in het UZA in Edegem konden niet terecht door computerproblemen in het ziekenhuis. “Het gaat om een zeer beperkt aantal patiënten en enkel over niet-dringende consultaties”, benadrukt woordvoerder Evita Bonné van het UZA. “Die consultaties werden op zeer korte termijn heringepland om de wachttijden niet te hard te laten oplopen.”

Geen hacking

Het ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van hacking. “Daar is geen enkele indicatie voor, het ging om een beperkt technisch defect dat snel gelokaliseerd konden worden”, gaat Bonné verder. “Maandagnamiddag waren alle problemen alweer terug van de baan. Het UZA verontschuldigt zich voor de moeizamere werking maandag maar we hebben de overlast gelukkig tot een minimum kunnen beperken. De impact van het technisch defect is miniem gebleven.”