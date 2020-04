CD&V wil cadeaubonnen verdelen aan Edegemnaren die het financieel moeilijk hebben Sander Bral

29 april 2020

11u17 0 Edegem Oppositiepartij CD&V wil cadeaubonnen verdelen onder de Edegemse burgers om te besteden in eigen dorp. Enkel bewoners die het financieel moeilijk hebben zouden er beroep op kunnen doen. Het voorstel kwam deze week op de gemeenteraad. Het bestuur liet weten het idee in overweging te nemen.

“In deze crisistijden gaan onze gedachten uit naar iedereen die moeilijkheden ondervindt”, zegt gemeenteraadslid Ann De Cleyn van oppositiepartij CD&V. “We denken aan iedereen die voordien al leefde in armoede, maar evenzeer aan de mensen die nu plots hun baan verliezen, technisch werkloos worden of ernstige gezondheidsproblemen hebben. Ook verschillende zelfstandigen in onze gemeente ervaren financiële moeilijkheden.”

E-bons

“We willen hen graag een duwtje in de rug geven én tegelijkertijd de Edegemnaar helpen”, neemt Siegrid De Smedt over, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) namens CD&V. “We stellen voor om ‘E-bons’ te verdelen, cadeaubonnen te besteden bij Edegemse handelaars. Enkel inwoners die het financieel moeilijk hebben kunnen er beroep op doen. De triage gebeurt via de maatschappelijk assistenten en het BCSD. Door de E-bons in Edegemse winkels te spenderen, varen ook de Edegemse handelaars erbij. Een win-winsituatie.”

CD&V zette het voorstel op de agenda van de gemeenteraad van deze week. Het punt werd behandeld en het bestuur liet weten dat ze het idee zullen bekijken. “We volgen dat zeker op, hopelijk komt er effectief iets van”, besluit De Cleyn.