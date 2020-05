CD&V stelt zich vragen bij verharding parking Kattenbroek en verhuis Ecopark Sander Bral

14 mei 2020

11u06 1 Edegem De parkeerdruk aan sportsite Kattenbroek wordt eindelijk aangepakt. De steenslagparking tussen het Ecopark, winkel Aveve, SC Olve en Royal Victory wordt binnenkort op vraag van de sportclubs geasfalteerd. Oppositiepartij CD&V juicht dat in eerste instantie toe, maar vraagt zich af of de alternatieven en het groter parkeerprobleem in de site niet beter onderzocht konden worden vooraleer alles dicht te asfalteren.

Een eerste vraag die gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V) zich stelt, is wat er met het Ecopark in de site zal gebeuren. Dat CD&V net zoals de andere oppositiepartijen tegen de privatisering van het recyclagepark is, is al langer geweten. De Weerdt vraagt zich af wat er met het Ecopark zal gebeuren, nu er een verhuis lijkt aan te komen. “Wat komt er dan in de plaats? Nóg extra parking op de site Kattenbroek? Is het dan wel nodig om de huidige steenslagparking te verharden? Is dat geen dure investering in iets wat maar tijdelijk blijft bestaan? Kattenbroek is bovendien een kmo-zone, waarbij elke niet-invulling als kmo een serieus verlies van de waarde van de grond betekent.”

Vreemde eend

“Er is nog geen duidelijkheid of het Ecopark zal verhuizen, dat is nog in onderzoek”, reageert burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Wij vinden dat het Ecopark niet thuis hoort tussen al die sportclubs. Tijdens trainingen en op wedstrijddagen staan mensen die naar het containerpark willen, mee aan te schuiven met de bezoekers van de sportclubs. We bekijken of het Ecopark kan verhuizen naar bijvoorbeeld de Doornstraat, voor een betere bereikbaarheid.”

Grootste clubs van het land

Als het Ecopark verhuist, zal de site daar ook parking worden, bovenop de steenslagparking die nu verhard zal worden. “Daar is absoluut nood aan”, benadrukt Metsu. “We hebben de grootste hockeyclub van het land, de tweede en de derde grootste clubs van Voetbal Vlaanderen, de grootste padelclub van het land en daarbovenop nog verschillende andere sportclubs. We hebben de laatste jaren erg geïnvesteerd in een unieke sportsite, waardoor de parkeerdruk enkel toeneemt. Op vraag van de clubs zorgen wij voor meer en vooral veilige parkeergelegenheid.”

Gezamenlijk gebruik?

Daarnaast vraagt CD&V zich af of het bestuur samen met de omliggende winkels zoals Aveve kan bekijken of er een gezamenlijk gebruik van de winkelparkings mogelijk is, en of het oude gebouw van O’Cool wordt afgebroken. Het gezamenlijk gebruik lijkt onmogelijk voor de burgemeester: “Op de meest drukke sportmomenten, woensdag- en zaterdagmiddagen, zijn de winkels geopend en hebben ze hun parkings zelf nodig. Wat er moet het gebouw van O’Cool gaat gebeuren, weet ik niet. Dat is eigendom van de Boerenbond.”

Ten slotte stelt De Weerdt waterdoorlatende grasdals of honingraatroosters voor als de steenslagparking dan toch verhard zal worden. “Het gaat om een permanente ingreep, asfaltering lijkt ons de beste oplossing en zal geen extra waterproblemen veroorzaken in de buurt”, verzekert Metsu.