CD&V maakt zich zorgen over “besparingsplannen N-VA” Sander Bral

03 september 2019

17u22 0 Edegem Oppositiepartij CD&V hekelt geplande besparingen van het gemeentebestuur. Op de jaarmarkt deed CD&V afgelopen weekend een bevraging naar welke diensten en investeringen de belangrijkste zijn voor de inwoners. “De Edegemnaar betaalt jaarlijks 723,05 euro aan het gemeentebestuur en mag daar ook wel iets voor terugkrijgen.”

CD&V hield afgelopen weekend op de jaarmarkt een enquête bij de marktbezoekers over mogelijke besparingen bij gemeentelijke diensten en investeringen. “Het N-VA-bestuur plant in haar beleidsvisie tot 2024 gemeentelijke diensten uit te besteden of te schrappen”, benadrukt CD&V-voorzitter Annick De Jongh. “Gemiddeld betaalt elke Edegemnaar nochtans 732,05 euro aan het gemeentebestuur en daar mag hij gerust iets voor terugkrijgen.”

Verkeersinfrastructuur

Bezoekers van de CD&V-stand op de jaarmarkt konden zelf symbolisch geld in ‘gemeentepotten’ steken die ze zelf het meest noodzakelijk achten. Het meeste geld ging naar het onderhoud en de vernieuwing van straten en infrastructuur voor zwakke weggebruikers. “De fietspaden in de Oude Godstraat, de Hovestraat en de Boniverlei - nochtans essentiële assen - liggen er al jarenlang erbarmelijk bij. Ook vele voetpaden zijn aan vernieuwing toe”, zegt gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V). “Onbegrijpelijk want de Edegemnaar is al lang vragende partij om daar iets aan te doen.”

Bestuursakkoord

“In ons bestuursakkoord staan de Oude Godstraat en de Hovestraat opgenomen voor volledige heraanleg”, reageert Birre Timmermans (N-VA), schepen voor mobiliteit. “Voor de Boniverlei zijn we momenteel in gesprek met het Vlaams Gewest. Daar gebeuren voorlopig enkel plaatselijke herstellingen. Aan Molenveld hebben we recent nog enkele straten afgerond en we bekijken nu met de nutsmaatschappijen welke straten we in het vervolgtraject op korte termijn kunnen aanpakken.”

Verenigingen

De jaarmarktbezoekers maakten zich duidelijk ook zorgen over sociale hulp, thuiszorg en mantelzorg. Op een gedeelde derde plaats werd het meeste virtueel geld besteed aan financiële en materiële steun aan verenigingen, Hof ter Linden en Fort 5 en afval en ecopark. “N-VA schrijft dat het bestuur niet iedereen kan subsidiëren”, zegt CD&V. “Waar gaan ze op besparen? Sociale zorg? Verenigingen? Wij hopen dat de gemeentelijke steun aan verenigingen behouden blijft. En voor het fort vragen wij ons af wanneer er eindelijk werk zal gemaakt worden van een parkwachter, een actief beleid tegen zwerfvuil en investeringen in nieuwe banken en sporttoestellen.”