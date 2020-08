Burgemeesters Zuidrand begrijpen opschorting avondklok maar... “neem alstublieft jullie verantwoordelijkheid” ADA/BSB/AMK/CVDP/BCOR

07 augustus 2020

18u26 0 Edegem Geen avondklok meer zolang de hittegolf duurt. Dat besliste gouverneur Cathy Berx vrijdagmiddag. Voor veel burgers een opluchting nu ze opnieuw een frisse neus kunnen halen maar hoe reageren de burgemeesters uit de Antwerpse Zuidrand op dat nieuws? Wij vroegen het hen. De teneur? Handhaving wordt moeilijk: “Mensen, wees alsjeblieft verstandig, troep niet samen en bouw geen feestjes of alle geleverde inspanningen zijn voor niets geweest.”

Hove: “Problematisch”

Burgemeester Koen Volkaerts (N-VA) van Hove vindt het tijdelijk niet meer handhaven van de avondklok problematisch. “Het maakt de situatie nog ingewikkelder voor burgers en ik denk dat jongeren net meer zullen bijeenkomen. De inwoners van Hove hadden bij mijn weten weinig commentaar op de invoering van de avondklok, al besef ik dat de meesten van hen over een tuin beschikken. Ik zal de nieuwe richtlijnen plichtsgetrouw volgen maar denk dat het moeilijk zal zijn om tot een logische handhaving te komen.”

Edegem: “Goede beslissing”

Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) wijst er erop dat de lokale handhaving allesbehalve gemakkelijk wordt als de maatregelen dagelijks veranderen. “Maar opnieuw bewijzen de gemeentebesturen hun flexibele daadkracht. Het opschorten van de avondklok is sowieso voor Edegem een goede beslissing.”

Hemiksem: “Begrijpelijk”

“Begrijpelijk. Zeker voor gezinnen zonder tuintje is de vroege ochtend of late avond een goed moment om buiten verkoeling te vinden”, aldus burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). In Hemiksem hadden de inwoners sowieso geen problemen met de avondklok. “Ik begrijp de filosofie erachter, al blijft het wel jammer voor de horeca. Maar in Hemiksem hebben we weinig problemen ondervonden met de handhaving van de avondklok. Op één of twee incidenten na verliep alles probleemloos.”

Lint: “Razzia’s”

Harry Debrabandere (N-VA) uit Lint: “Wij hebben vanochtend (vrijdag, red.) kunnen communiceren met de burgemeesters en de gouverneur. Ze heeft haar standpunt over het opschorten van de avondklok tijdens de hittegolf met ons besproken. Ze zal die ook onmiddellijk terugschroeven als de bewoners zich niet aan de nog geldende maatregelen houden. Ook wil ze vermijden dat er opnieuw samenscholingen ontstaan na het café bezoek door kordaat te laten optreden door de politie. In ons gemeentepark zijn er s’nachts ook veel jongeren nog op pad en zorgen voor lawaai en sluikstorten. Met Hekla plannen we geregeld een razzia zodat we de diehards kunnen aanpakken.”

Wommelgem: “Hoefde niet”

“Eerlijk? Voor ons had die opschorting van de avondklok niet gehoeven”, zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). “Ik begrijp dat de nood om buiten te kunnen in een stedelijke context veel groter is dan bijvoorbeeld bij ons in Wommelgem. Voor veel mensen is dit welgekomen, alleen hoop ik dat de herwonnen vrijheid niet tot losbandigheid zal leiden. En daar heb ik een probleem mee, omdat individuele vrijheid niet altijd leidt tot individuele verantwoordelijkheid. Ook naar de hulpdiensten toe is dit niet gemakkelijk om te handhaven. Als mensen buiten komen, hebben ze nogal snel de neiging samen te komen. Het samenscholingsverbod is voor alle duidelijkheid wel nog van kracht, gelukkig. Het zou enorm jammer zijn dat de vele inspanningen die we geleverd hebben om de cijfers in onze gemeente terug te dringen teniet gedaan zouden worden omdat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

Zandhoven: “Samenscholing wordt probleem”

Luc Van Hove (CD&V) vreest dat er opnieuw heel wat mensen zullen samentroepen nu de avondklok niet meer van kracht is. “Ik ben dus geen vragende partij om de avondklok op te schorten. Het kan nu tóch niet zó moeilijk zijn om de regels gewoonweg te volgen. Als burgemeester wil ik daarin het goede voorbeeld geven. Ik hoop dan ook dat iedereen zijn verantwoordelijk hierin draagt.”

Boechout: “Juiste beslissing”

Waarnemend burgemeester Els Augustinus (Pro Boechout & Vremde) is tevreden dat de avondklok even niet van kracht is. “Het is belangrijk dat mensen met deze hitte even verkoeling kunnen zoeken dus wij vinden het een juiste beslissing van de gouverneur. Of de avondklok na de hittegolf opnieuw in moet gaan, is moeilijk te zeggen. Veel zal afhangen van hoe de cijfers evolueren.”