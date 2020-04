Burgemeester wil iedereen onder 60 jaar weer aan het werk zetten én groepsimmuniteit opbouwen: “In afwachting van vaccin zullen sommige mensen besmet moeten raken” Sander Bral

21 april 2020

17u26 2 Edegem “Een gewaagd maar beredeneerd voorstel om ons uit deze corona-impasse te helpen.” Zo beschrijft federaal parlementslid en Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) zijn eigen idee om iedereen onder zestig jaar oud zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. “Gaan we een deel van die mensen opofferen om de economie terug op te starten? Helemaal niet.”

Met dagelijkse coronacijfers die ondanks alles licht positief geïnterpreteerd kunnen worden, staat de deur van de versoepeling van de maatregelen op een kier. De grote vraag die de bovenlokale politiek nu bezig houdt, is hoe onze economie terug op te kunnen starten zonder een nieuwe piek besmettingen te riskeren.

Door iedereen die nog geen zestig jaar oud is, terug aan het werk te zetten, als het van Edegems burgemeester en federaal parlementslid Koen Metsu (N-VA) afhangt. “Beschouw tijdens deze fase van de lockdown alle zestigplussers als Covid-positief en alles ‘zestigminners’ als Covid-negatief tot het tegendeel bewezen is”, zegt Metsu. “Een gewaagd, maar beredeneerd voorstel om ons uit deze corona-impasse te krijgen.”

School en werk hervatten

“Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden”, benadrukt Metsu. “Zo zullen alle zestigminners zich aan aangepaste voorschriften moeten houden, die bepaald worden door experten. Al die mensen, een belangrijk onderdeel van de actieve bevolking, zal het operationeel leven hervatten, inclusief school en werk.”

Groepsimmuniteit

“Uit statistieken blijkt dat de zestigplussers kwetsbaarder zijn voor het virus, ze verdienen dus extra bescherming. Hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, dienen zij zich aan de huidige regels van de lockdown te houden. Momenteel is tien percent van onze bevolking besmet met Covid-19. Dat moet naar zeventig percent geraken, willen we kunnen functioneren zolang het virus nog aanwezig is. Een deel van de mensen onder zestig jaar moet het virus met andere woorden ook krijgen, hoe controversieel dat ook moge klinken. Het belang van groepsimmuniteit wordt ook wetenschappelijk benoemd.”

Twee doelgroepen

“Wil dat zeggen dat we zestigminners gaan opofferen om de economie terug op te starten? Helemaal niet”, benadrukt Metsu. “We blijven alle burgers beschermen met opgelegde maatregelen. Maar die maatregelen kunnen voor zestigminners gerust minder streng zijn dan voor zestigplussers, die 98% van de sterfgevallen vertegenwoordigen. We zullen met twee doelgroepen moeten gaan werken om de mensen zo snel mogelijk uit hun technische werkloosheid te krijgen. Als we de zestigplussers goed kunnen afschermen, zal de zorgsector ook niet overrompeld worden.”

Metsu benadrukt dat dit voorstel niet geldt voor risicopatiënten of zorgpersoneel dat met zestigplussers en patiënten in contact komen. Zij moeten volgens Metsu frequenter getest worden. “Naast een medische ramp dreigt er een nog grotere economische chaos als we nog langer wachten met het heropstarten van onze economie.”