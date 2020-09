Buitenschoolse opvang De Speelclub gesloten na positieve coronatest bij begeleidster, kinderen en andere begeleiders twee weken in thuisisolatie Sander Bral

15 september 2020

16u49 0 Edegem Een begeleidster van buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelclub in Edegem is positief getest op corona. De opvang heeft daarom noodgedwongen de deuren gesloten en de begeleiders en de kinderen die er tussen 1 en 11 september over de vloer kwamen, zitten momenteel in thuisquarantaine.

Toen de begeleidster lichte symptomen van het coronavirus vertoonde, liet ze zich testen. “Toen het resultaat positief bleek, heeft ze ons meteen op de hoogte gebracht. Daarop hebben we dit weekend de veiligheidscel bij elkaar geroepen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Onze diensten hebben meteen een contactonderzoek opgestart. De ouders van de kinderen hebben dit weekend een telefoontje gekregen van de dienst Kinderopvang en we stelden een brief op voor de ouders met de richtlijnen en aanbevelingen van Kind & Gezin.”

Risicocontact

Kinderen die tussen 1 en 11 september opgevangen werden bij IBO De Speelclub in de Drie Eikenstraat hebben samen gespeeld en worden daarom door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en Kind & Gezin gezien als hoog risicocontact. “We vragen de ouders om de kinderen twee weken in thuisisolatie te laten en ze te laten testen bij de huisarts”, reageert schepen voor Kinderopvang Koen Michiels (N-VA). “De ouders en andere gezinsleden hoeven dat niet te doen, maar blijven best aandachtig voor eventuele ziektesymptomen, ook als de test van hun kind negatief zou blijken.”

Flexibiliteit

Het IBO-centrum blijft gesloten tot vrijdag 25 september. “Noodgedwongen, want ook de andere begeleiders moeten voorlopig in quarantaine”, gaat burgemeester Metsu verder. “We hebben dit weekend alle schooldirecties gecontacteerd met de vraag om uitzonderlijk opvang in de scholen te verzorgen voor de kinderen die normaal gebruik maken van de gesloten kinderopvang, maar niet in quarantaine moesten. Edegem zal de scholen daarin financieel ondersteunen. We zijn de directies bijzonder dankbaar voor hun flexibiliteit in deze uitzonderlijke situatie.”

Kinderopvang IBO Fort 5 in Edegem blijft wel gewoon open.