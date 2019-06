Broer poetsvrouw aangehouden in onderzoek brutale home invasion Sander Bral

21 juni 2019

11u13 6 Edegem Een 26-jarige man is aangehouden in het onderzoek naar de brutale home invasion in Edegem van een maand geleden. Een 74-jarig koppel werd bedreigd met een mes en geboeid in de garage opgesloten. Het onderzoek bracht de speurders naar de poetsvrouw van het koppel. Ze werd samen met haar partner eerder al gearresteerd.

Op maandag 20 mei werd een koppel van 74 jaar in hun woning in de Simon Stevinlaan het slachtoffer van een home invasion. “Het koppel werd overvallen door een gemaskerde man”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Hij bedreigde zijn slachtoffers met een mes, eiste geld en wilde de sleutels van een specifiek type Mercedes-Benz. Het koppel werd geboeid aan de handen en polsen opgesloten in de garage. Ze konden zichzelf bevrijden en alarm slaan.”

“Het onderzoek door de federale gerechtelijke politie leidde naar de broer van de poetsvrouw van het koppel, een 43-jarige vrouw uit Edegem. De poetsvrouw en haar partner van 38 jaar werden eerder al gearresteerd. Donderdag werd de broer van de poetsvrouw, een 26-jarige man, dus ook gepakt. Meteen na de feiten zou hij met de gestolen Mercedes-Benz naar Portugal zijn gevlucht. De wagen werd daar teruggevonden en de Portugese autoriteiten pakten de man al op op 7 juni. Hij werd deze week uitgeleverd aan België.”

“De verdachte ontkent zijn deelname aan de feiten”, besluit het parket. “De onderzoeksrechter heeft de poetsvrouw intussen vrijgelaten zonder voorwaarden. Haar partner blijft wel verder aangehouden. Het onderzoek wordt verder gezet.”

In de week van de feiten beweerde de poetsvrouw niks af te weten van de home invasion. Het enige wat ze toen kwijt wilde, was dat het koppel nog in het ziekenhuis lag maar dat ze er fysiek wel zouden doorkomen.