Brandweer rukt uit voor oventje in labo van UZA PLA

18 juni 2020

08u08 0

Vanmorgen is de brandweer uitgerukt voor een incident in het labo van het Universitair Ziekenhuis in Edegem. In het labo verspreidde een oventje een opvallende rook. Het oventje werd geopend en afgekoeld door de brandweer. De hulpdiensten blijven wel een hele tijd ter plaatse om zeker te zijn dat alle gevaar geweken was. Opvallend was ook dat de ladderwagen eraan te pas kwam om tot in het labo door te dringen. Nochtans is het labo 24u op 24 bemand en toegankelijk voor personeel van UZA.