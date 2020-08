Brandweer moet opnieuw vissen uit droge kasteelvijver redden: “Uitbaggeren en regenwater opvangen dringend nodig” Sander Bral

15 augustus 2020

11u44 2 Edegem Het is de laatste jaren een wederkerend probleem in de zomer: het waterpeil in de vijver en grachten rond kasteel Hof ter Linden. De brandweer ving deze week zoveel mogelijk exotische goudwinden uit het water om ze daarna uit te zetten in privépoelen. Oppositiepartij CD&V vraagt voor een duidelijk waterplan in Edegem. N-VA wil in samenwerking met Natuur en Bos het slib uitbaggeren en regenwater in de toekomst beter opvangen.

Net zoals vorige jaren moeten er ook deze zomer vissen gered worden van de droogte in Edegem. Volgens Adrian De Weerdt van oppositiepartij CD&V is dat niet enkel te wijten aan de droge en erg warme zomers maar ook aan een gebrek aan lange termijnvisie bij het N-VA-bestuur op vlak van waterbeleid.

“Het oppompen van grondwater bij de werken aan Terlindenlaan en het veel te grootschalige bouwproject Elysia Park, helpen daar uiteraard niet bij”, benadrukt De Weerdt. “De verhardings- en verkavelingsdrang van N-VA stopzetten in combinatie met het uitbaggeren van de kasteelvijver en een goed hemelwaterplan, kunnen er in de toekomst voor zorgen dat plassen in Edegem niet meer droog komen te staan.”

(Lees verder onder de foto)

Exoten

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) wil in de eerste plaats de brandweer bedanken, die deze week zoveel mogelijk goudwindes, uitheemse vissen die zonder toestemming door onbekenden zijn uitgezet in de vijver, hebben gered. De exoten, die enorm snel reproduceren, werden verplaatst naar drie verschillende privévijvers in Edegem. Er staat nog een dikke twintig centimeter water in de kasteelvijver momenteel, waar karpers nog kunnen zwemmen.

“Het waterpeil is deze zomer een beetje hoger dan de vorige jaren waardoor de brandweer er niet in geslaagd is de karpers te vangen”, zegt Metsu. “Samen met de hengelclub volgen wij de situatie elke dag op, moest het waterpeil nog verder zakken deze zomer, zullen we de karpers ook moeten verplaatsen zoals vorige jaren.”

Uitbaggeren

“Door het enorm laag grondwaterpeil, niet enkel in Edegem maar overal in het Antwerpse, leek het in eerste instantie niet zinvol om het slib in de vijver dieper uit te graven omdat het waterpeil dan nog dieper zou zakken maar na verder onderzoek zijn wij vragende partij om dat toch te doen. Hopelijk volgt het Agentschap Natuur en Bos daarin.”

“Verder zullen we bekijken met het Agentschap hoe we hemelwater beter kunnen opvangen en recupereren. Niet enkel in het kasteeldomein maar ook op andere plekken in Edegem. Golfclub Drie Eycken zal in de toekomst bijvoorbeeld ook de velden kunnen besproeien met regenwater. Wij willen onze burgers ook vragen niet meer op eigen houtje vissen uit te zetten in openbare plassen”, besluit de burgemeester.

Reigers

Tot dan zal de Edegemnaar moeten hopen dat de natuur een handje helpt in de vorm van de voorspelde buien de komende weken. Enkel bij de reiger is de kasteelvijver zeer populair momenteel, die amper moeite moet doen om een karper uit het ondiepe water te vissen.