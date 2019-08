Brand in klein onthaalgebouw Fort Edegem vermoedelijk aangestoken Toon Verheijen

19 augustus 2019

23u18 4

De hulpdiensten werden maandagavond opgeroepen voor een brand in de Burletlaan. Het bleek te gaan om een brand in een van de kleine gebouwen aan de ingang van het Fort van Edegem. Het kleine pand is nagenoeg volledig in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak verder. Het gebouw van amper enkele vierkante meters groot is volledig verloren.