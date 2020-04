Brand door technisch defect in droogkast Sander Bral

26 april 2020

16u52 0 Edegem Door een technisch defect aan een droogtrommel ontstond er zondagnamiddag plotseling brand in de garage van een woning in de Edegemse Boniverlei. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de rest van de woning.

Naast schade aan het toestel zelf is er ook rookschade in de garage en de rest van de woning. Het huis is wel niet onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond. De Boniverlei was volledig afgesloten terwijl de brandweer zijn werk deed.