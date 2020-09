Bram Coene en Dennis Mertens maken indruk op padelbaan Werner Thys

21 september 2020

11u21 2 Edegem Op korte termijn hebben Bram Coene en Dennis Mertens zich opgewerkt tot padelspelers van een meer dan behoorlijk niveau. Dat bewezen ze het voorbije weekend op de Padel Masters. Ze drongen door tot de halve finale en legden daarin het gerenommeerde duo Nick Braet/Jeremy Gala het vuur aan de schenen.

In tennis staat Bram Coene op de nationale rangschikking nog steeds op een dertigste plaats, Dennis Mertens schopte het ooit tot nummer 135 bij de ITF-junioren. Nu leeft het duo zich geregeld uit op de padelcourts. “Het is enorm plezant, ik heb zowat hetzelfde gevoel als bij mijn beginjaren in tennis”, zegt Mertens. “Elke keer merk je dat je progressie maakt.”

“Dankzij tennis kregen we de slagen snel onder de knie, maar op tactisch vlak moesten we veel leren”, vult Coene aan.

“We hebben veel te danken aan Alain Sassen”, stelt Mertens. “De juiste keuze maken is belangrijk in padel. Hij stak er veel tijd in om ons dat te leren. Uiteindelijk speel ik nog maar een kleine twee jaar padel en Bram begon pas vorig jaar.”

“We voelen elkaar goed aan”

Zonder nederlaag overleefden Coene en Mertens de poulefase op de Padel Masters in Edegem. In kwartfinale werd het vervolgens 6-4, 3-6, 7-6 winst tegen Andy De Bruijne en Jan Van Kwikkelberghe en in halve finale sleepte het duo een derde set uit de brand tegen het op papier sterkste koppel, Braet/Gala (7-6, 1-6, 6-3).

“We wisten op voorhand dat we onze poule moesten winnen om niet reeds in kwartfinale op Braet en Gala te botsen”, zegt Coene. “En toegegeven: in kwartfinale hadden we tegen De Bruijne en Van Kwikkelberghe wel wat geluk. Dat was niet onze beste wedstrijd.”

“In halve finale speelden we helemaal bevrijd”, stelt Mertens. “Ik ben echt tevreden over het niveau dat we bereikten. In tennis dubbelen we ook veel samen, we voelen elkaar goed aan.”

“We kunnen nog nagenieten”

Heel misschien zat er tegen Braet en Gala zelfs meer in. “In de tiebreak van de eerste set stonden we 5-4 voor toen een smash van mij net niet buiten de kooi ging en zij het punt konden afmaken”, zegt Coene. “Jammer, maar ik ben wel fier op onze prestatie. En de wedstrijd staat op camera. We kunnen nog nagenieten (lacht).”

Hoe het nu verder moet ? “Niets bijzonders, we blijven ons gewoon amuseren”, besluit Mertens. “Volgend jaar hopen we hier terug te staan”.

Uiteindelijk konden Braet en Gala hun titel van 2019 niet verlengen. Het Waalse duo Guillaume Crasson/Jérôme Peeters toonde zich in finale met 6-3, 6-2 sterker.