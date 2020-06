Bibliotheek opent opnieuw de deuren Sander Bral

05 juni 2020

14u07 0 Edegem De Edegemse bib gaat maandag eindelijk weer open. De focus zal liggen op het uitlenen van materialen. De leeszaal en de computers worden nog niet toegankelijk gemaakt.

Ondanks dat de bibliotheek maandag weer open gaat, vragen de medewerkers zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de afhaalbib. Ze verzoeken enkel naar de bib te komen als je toch nog zelf titels wil kiezen. De bib gaat open maar enkel om materiaal te lenen, niet voor het gebruik van de computers of de leeszaal. Afstands- en hygiëneregels gelden uiteraard en ook het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden.

Met een ledenpas zal je materialen kunnen lenen zoals voordien, maar het maximum aantal stuks is beperkt tot tien. De bib is op maandag open tussen 17 en 20 uur en de rest van de werkdagen van 14 tot 17 uur. Woensdagnamiddag wordt voorbehouden voor kinderen en in het weekend blijft de bib gesloten.