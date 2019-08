Bewoners Immaculata reizen terug naar verleden via oldtimernamiddag Sander Bral

30 augustus 2019

11u01 0 Edegem Dat het Edegemse Immaculata meer dan andere rusthuizen ook de families en niet enkel de bewoners als ‘klant’ ziet, benadrukt het bestuur van het woonzorgcentrum al jaren. Daarom lanceert het weer een uitgebreide reeks najaarsactiviteiten voor bewoners en hun families. De aftrap werd donderdag gegeven met een zomerbar vol oldtimers.

“De belangrijkste pijler van Immaculata is dat we de hele familie als klant beschouwen, en niet enkel de bewoner”, benadrukte directrice Myriam Claus vorig jaar bij het 140-jarig jubileum van het woonzorgcentrum. “De familieleden weten dikwijls beter wat onze bewoners willen, dan de bewoners zelf. Daarom organiseren we op zeer regelmatige basis workshops en andere activiteiten waarvan zowel bewoner als familie kan genieten.”

Maandag start de tentoonstelling van Stef Van Stiphout, dezelfde week is er een groot tuinfeest met Bruegelbuffet en later in september volgt er nog een voorstelling van Antwerp Symphony Orchestra en een kledingmarkt in Immaculata. Op 4 oktober is er een speciaal moment ter ere van werelddierendag en de dag nadien volgt er een kunstzinnig moment met Leo Reijnders. Nog in oktober is het twee keer mosselsouper en een optreden van Jeugd Edegems Harmonieorkest. Tijdens de Week van de Smaak in november wordt er geëxperimenteerd met voeding en kunst.

Oldtimers

De aftrap van het nazomerprogramma werd donderdag al gegeven met een zomerbar vol oldtimers in de tuin. “Onze bewoners en hun families kregen de kans om verschillende oldtimers van nabij te bekijken”, zegt Max Cassiers van Immaculata. “Ze reisden terug naar de tijd toen een auto nog een statussymbool was en elk exemplaar uniek.”

De oudjes konden een hele namiddag op de foto met de oldtimers in retrodecor. De keuken zorgde voor nostalgische appelbeignets en de bewoners konden ook een rondrit maken in één van de tuk-tuks.