Bevoegdheden ontslagnemend schepen De Leeuw herverdeeld: N-VA gaat verder met schepen minder Sander Bral

05 februari 2020

10u39 0 Edegem De bevoegdheden van De bevoegdheden van ontslagnemend schepen Sofie De Leeuw (N-VA) zijn door de partij herverdeeld onder de burgemeester en de overige schepenen. Alle zes leden van het college nemen een deel van het takenpakket van De Leeuw over. Het N-VA-bestuur vervolledigt deze legislatuur dus met een schepen minder.

Op het afdelingsbestuur van N-VA Edegem werd dinsdag beslist om schepen De Leeuw na haar ontslag niet te vervangen. Dat betekent dus dat na de goedkeuring op de gemeenteraad van februari, het college verder zal besturen met een schepen minder, en met twee schepenen minder ten opzichte van de vorige legislatuur.

“Hiermee wil N-VA een signaal geven dat ook in het schepencollege functies niet automatisch vervangen worden en het college op die manier gedurende de ganse bestuursperiode zal bijdragen aan de besparingsmaatregelen”, benadrukt voorzitter Hugo Van Bueren. “Deze zijn nodig om de financiële toestand van Edegem terug op de sporen te krijgen en verder te kunnen investeren.”

Duurzame ontwikkeling

Koen Metsu (N-VA) zal naast zijn bevoegdheden als burgemeester zowel duurzame ontwikkeling als energie en klimaat onder zijn vleugels nemen. Eerste schepen Koen Michiels (N-VA) krijgt erfgoed in zijn portefeuille. Natuur gaat naar Birre Timmermans (N-VA) en Lawrence Vancraeyenest (N-VA) krijgt patrimonium en facilitair beheer erbij.

Omgeving

De erg belangrijke bevoegdheid omgeving, dat naast ruimtelijk beleid ook milieu en vergunningen bevat, gaat naar Albert Follens (N-VA), die ook al schepen van financiën is. Ook afvalbeleid komt in zijn portefeuille. Tot slot zal schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) zich vanaf nu ook buigen over vrijwilligersbeleid.

“Het N-VA-bestuur dankt Sofie De Leeuw voor haar gewaardeerde bijdrage die ze tijdens het eerste jaar van deze legislatuur heeft geleverd en is zeer verheugd dat ze haar expertise ook als gemeenteraadslid zal blijven ter beschikking stellen aan onze gemeente.”