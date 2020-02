Bestuur en vakbond bereiken sociaal akkoord na besparingen: “Maar dat betekent níet dat we personeelsafbouw plots goedkeuren”

Edegem

Na maanden touwtrekken over de personeelsbesparingen in Edegem zijn vakbond en bestuur tot een overeenkomst gekomen die ook de vakbond “constructief” noemt. De getroffen ambtenaren krijgen met het akkoord kansen om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor minimaal twee jaar en afspraken rond ontslagpremies.