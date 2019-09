Benefiet voor baby Pia wordt groots bedankingsfeest: “Merci iedereen, zonder jullie was dit nooit gelukt” Ben Conaerts

22 september 2019

19u24 0 Edegem Hangar 27 barstte zondag bijna uit zijn voegen voor het benefietevenement Utopia van de vzw TeamPia. Hoewel het geld voor het medicijn van baby Pia intussen al is binnengehaald, kwamen meer dan duizend mensen langs. Om een extra duit in het zakje te doen én om in de vreugde te delen. “We zijn iedereen heel dankbaar. Alle centjes zullen sowieso een goede bestemming krijgen”, belooft Pia’s mama Ellen De Meyer.

Pia beroerde de afgelopen week heel het land. De Wilrijkse baby leidt aan de ongeneeslijke spierziekte SMA 1 en kan enkel geholpen worden met een medicijn van 1,9 miljoen euro. Maar wat niemand durfde dromen, werd bewaarheid: het benodigde bedrag werd op amper twee dagen tijd binnengehaald via een sms-actie. Utopia, de benefiet die de vzw TeamPia zondag organiseerde, werd daarom omgevormd tot één groot bedankingsfeest. Meer dan duizend mensen kwamen mee delen in de vreugde, maar de gelukkigste was misschien wel Pia’s mama Ellen De Meyer.

Samenhorigheid

“Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken, want zonder steun was dit nooit gelukt”, zegt Ellen. “We hadden echt nooit durven dromen wat de afgelopen week is gebeurd. Het is mooi dat deze samenhorigheid bestaat in een land dat wordt verweten eerder koud te zijn. Het lijkt nu alsof dit het werk is van twee weken tijd, maar eigenlijk proberen we al maanden om Pia te redden. We hebben heel lang slecht nieuws gekregen en de deuren zijn heel lang voor ons dicht gebleven. Maar wat ons deze week is overkomen, daar kan je een film van maken.”

Een film met waarschijnlijk een happy-end, want voor Pia is de redding nu stilaan in zicht. “Volgende week wordt zij gescreend om te kijken of ze niet immuun is voor het middel dat ze zal toegediend krijgen. Hopelijk zijn de resultaten gunstig en kan Pia nog dit jaar het spuitje krijgen. Dat zal gebeuren in België, al weten we nog niet precies in welk ziekenhuis”, legt Ellen uit.

Parameters

De benefiet Utopia was al gepland nog voor het geld was binnengekomen. Maar dat het evenement zou doorgaan, was altijd zeker, zegt Ellen. “Het was ons nooit alleen om Pia te doen, er zijn nog zoveel andere kinderen die in hetzelfde schuitje zitten. Al het geld dat wordt ingezameld, zal sowieso goed gebruikt worden. Maar we willen niet zelf voor God spelen en kiezen welke kinderen we helpen en welke niet. Daarom werken we samen met de vzw TUKI, een vzw voor ouders met een ziek kind. Zij hebben duidelijke parameters over hoe ze kinderen moeten helpen en zij gaan ons bijstaan om de overschot van het geld een goede bestemming te geven.”

Het was ons nooit alleen om Pia te doen, er zijn nog zoveel andere kinderen die in hetzelfde schuitje zitten. Al het ingezamelde geld zal sowieso goed besteed worden. Pia’s mama Ellen De Meyer

Kracht van sociale media

Voor veel vrienden en familie van Pia’s ouders is de afgelopen week heel onwezenlijk geweest. “Ik had nooit gedacht dat het zou lukken”, zegt grootvader Patrick De Meyer. “Eerst denk je: ja, het zal wel. Maar ik heb de kracht van de sociale media onderschat. Ik heb met stijgende verbazing gezien hoeveel mensen hun duit in het zakje wilden doen. Het is echt ongelooflijk.”

“Ik heb het allemaal heel intensief gevolgd”, zegt Kathy Audenaert, een vriendin van Pia’s grootmoeder. “Ik heb voortdurend de sociale media gecheckt om te zien hoeveel de sms-actie al had opgebracht. Toen het bedrag was ingezameld, vroeg ik me af of er vandaag nog wel volk zou komen opdagen. Maar mijn twijfel was gelukkig onterecht.”

Animatie

De hele dag heerste er een gezellige drukte in Hangar 27, met onder de bezoekers ook veel gezinnen met kinderen. Er was heel wat animatie, en onder meer comedians Bart Cannaerts en Thomas Smith en zanger Steve Tielens kwamen voor de vrolijke noot zorgen. “Ik doe dit volledig uit het hart”, zegt Tielens. “Ik heb het drukste jaar van mijn carrière. Alleen vandaag al moet ik drie keer optreden. Maar ik wou hier absoluut bij zijn. Dit gaat om het lot van kinderen en dat raakt me diep. Ik heb zelf twee kinderen. Jenthe is 18 en Luna 16. Hun gezondheid en hun geluk is het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik kan me niet voorstellen wat ik zou doen als een van hen ziek zou worden.”