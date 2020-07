Bekende zakenman vrijgelaten en in beroep tegen zware veroordeling Patrick Lefelon

06 juli 2020

18u46 0 Edegem Zakenman en gewezen politicus Louis Convents (62) gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot 7 jaar cel wegens oor mensenhandel, verkrachting en uitbuiting van privé-escortes. Convents die in Zuid-Frankrijk woont, werd na de zware veroordeling onmiddellijk opgesloten in de gevangenis.

Zijn advocaat Walter Damen laat weten dat hij beroep heeft aangetekend tegen alle onderdelen van de veroordeling. Hij heeft de rechtbank ook gevraagd om Louis Convents voorlopig vrij te laten. Die vraag is ingewilligd en Convents heeft de gevangenis ondertussen verlaten.

Walter Damen: “Meneer Convents is overtuigd van zijn onschuld. Hij zal die aantonen op het proces in beroep. Hij bereidt zich nu in alle rust en sereniteit voor op dat proces.”

Louis Convents was in Edegem een bekend politicus en zat samen met ex-acteur Guy Van Sande in de partij Edegem Anders. Die partij ging later op in de N-VA van burgemeester Koen Metsu. Guy Van Sande werd er schepen. De ex-acteur werd ook vervolgd in het proces tegen Convents maar werd vrijgesproken.

Convents runt ook enkele vastgoedfirma’s in België, Spanje en Frankrijk. Hij was eveneens korte tijd voorzitter van voetbalclub Berchem Sport.