Bart Cannaerts maakt zich in Hoogmis klaar voor nieuwe zaalshow Sander Bral

06 augustus 2019

15u55 0 Edegem Komiek en televisiepersoonlijkheid Bart Cannaerts komt naar podiumcafé Hoogmis in Edegem. Vanaf september reist hij na vijf jaar afwezigheid terug Vlaanderen rond met een nieuwe comedytour. Edegemnaars kunnen volgende week in Hoogmis als één van de eersten naar zijn nieuw materiaal komen luisteren.

Dat podiumcafé en microbrouwerij Hoogmis in de oude pastorij van Edegem snel hoog bezoek ging krijgen uit de comedywereld, stond als een paal boven water toen bij de opening in mei bleek dat komiek Philippe Geubels mee in het project was gestapt. Het is echter de bibliotheek en de cultuurdienst van de gemeente die Bart Cannaerts hebben uitgenodigd. Net zoals vorig jaar is ‘Comedy in de Hoogmis’ de afsluiter van de zomereditie van ‘Cultuur bij je buur’.

‘Cultuur bij je buur’ brengt vier gratis voorstellingen naar zomerse plekjes in Edegemse tuinen of parken. In juli konden bezoekers al genieten van de knotsgekke verhalen van Meneer Zee in de tuin van woonzorgcentrum Immaculata en van de wereldmuziek van Les Tzigales in het kasteeldomein van Hof ter Linden. Zaterdag dan volgt de vertelling ‘Diamanten in de tuin’ in de Edegemse muziekacademie en volgende week woensdag staat Bart Cannaerts dus op de planken in Hoogmis.

“Net zoals vorig jaar trakteren we in samenwerking met Hoogmis onze inwoners op een comedyavond van de bovenste plank”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). De voorstelling is gratis maar is al volzet.