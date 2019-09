Atletiek Edegem blaast veertig kaarsjes uit: “Competitie is belangrijk, plezier maken belangrijker” Sander Bral

26 september 2019

18u25 2 Edegem Atletiek Belgica Edegem Sport (ABES) bestaat veertig jaar. Om dat te vieren werden de atleten geëerd door het gemeentebestuur en Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van sport. “Er wordt wel eens neergekeken op onze club omdat ze niet competitief genoeg zou zijn. Het warme, familiale is net wat onze club zo sterk maakt.”

De atleten van ABES hebben eigenlijk al twee jaar geen voorzitter meer. Gewezen voorzitter Benny Bicker (47) en de secretaris van de club vullen die functie voorlopig samen in. “Het gemis van een voorzitter laat zich absoluut niet voelen in de club, we blijven met meer dan vijfhonderd actieve leden zelfs groeien”, zegt Benny. “Toch zijn we op zoek naar iemand die zich terug op het voorzitterschap wil storten. Voor de dagelijkse werking is dat niet nodig maar iemand die een langetermijnvisie wil uitrollen om onze club terug tot het allerhoogste niveau te tillen, zoals in het verleden, is zeker welkom. Onze club zit bijna aan de limiet qua kwantiteit, maar in kwaliteit zijn er nog wel groeimogelijkheden.”

“Niet dat we geen topsporters in onze rangen hebben, in tegendeel”, benadrukt Benny. “We hebben verschillende Vlaamse en Belgische kampioenen in onze club in verschillende disciplines. Maar we hebben ook een grote recreatieve werking met een grote jog-kern en competitieve atleten die nationaal meedraaien. Andere atletiekclubs durven wel eens neerkijken op ons, omdat we hoog inzetten op het recreatieve, het familiale. We achtten het competitieve erg belangrijk maar wij willen in de eerste plaats een warme club waar iedereen welkom is. Plezier maken blijft in eerste instantie de prioriteit.”

Nafi

“Of atletiek populairder wordt in ons land door figuren als de Borlées en Nafi Thiam? Ja, mogelijk wel. Wij spreken in september elk jaar meer en meer leden aan, vooral de toevloed aan nieuwe jeugd wordt ieder seizoen opvallend groter. Of er een verband is met het succes van bijvoorbeeld Nafi maar zeker ook Jonathan Sacoor, is moeilijk te zeggen, maar wellicht wel.”