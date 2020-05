Argentijnse toppers komen dames- en herenploeg Royal Victory versterken Sander Bral

15 mei 2020

15u54 0 Edegem Royal Victory Hockey Club danst de tango met drie nieuwe aanwinsten bij de eerste ploegen uit Argentinië. Antonella Bruni en Liza Giacomotti komen de rangen versterken bij de eerste damesploeg en bij de eerste heren is het een prettig weerzien met Nicolas Acosta.

Antonella Bruni komt over van Royal Racing Club en vervoegt de voorhoede. Ze speelt al hockey sinds haar zes jaar en speelde voordien ook al bij het Spaanse Bilbao, waar ze de Spaanse ereafdeling won en bij Madrid. Ze speelde nationaal U21-kampioen in Rome. Ze werd de voorbije jaren regelmatig topscorer en beste speelster van het seizoen. Hopelijk trekt ze die lijn door in Edegem.

Argentijns kampioen

Liza Giacomotti dan speelde vorig jaar kampioen in Argentinië met Gimnasia y Esgrima de Rosario. “Ze heeft verschillende regionale selecties verdiend in een streek waar hockey bijzonder sterk staat”, klinkt het bij Royal Victory.

De eerste herenploeg wordt dan weer versterkt door Nicolas Acosta, een oude bekende. “Nico werd mede Argentijns international door zijn sterk seizoen 2016-2017 in Edegem. Hij verzamelde intussen elf caps bij de Argentijnse Los Leones. Hij kijkt er naar uit om opnieuw bij Victory te spelen. Nico zal een beduidende meerwaarde zijn op ons middenveld.”