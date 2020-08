Appartement onbewoonbaar verklaard na korte hevige brand Sander Bral

14 augustus 2020

15u35 0 Edegem Er is vrijdagmiddag brand uitgebroken op de eerste verdieping van een flatgebouw aan het Grijpegemplein in Edegem. Niemand raakte gewond maar het appartement is wel onbewoonbaar verklaard door rook- en roetschade.

Toen de brandweer arriveerde, waren de vlammen al uit zichzelf gedoofd. De schade binnen is wel enorm en voor de bewoners wordt tijdelijk opvang gezorgd als ze zelf geen andere oplossing willen of kunnen vinden. Ook de buren werden geëvacueerd maar de brand sloeg niet over naar de andere appartementen. Wel kunnen de bewoners nog een tijdlang reukhinder ondervinden. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch defect. Niemand raakte gewond.